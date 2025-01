Megszólalt az Integritás Hatóság hűtlen kezeléssel gyanúsított elnöke

Gyanúsítottként hallgatta ki a nyomozó ügyészség az Integritás Hatóság elnökét és feleségét, ennek kapcsán péntek reggek Bíró Ferenc, az IH elnöke sajtótájékoztatót tartott, amiről a 444 tudósít. A lap szerint egy nyilatkozatot olvasott fel. Az elnök szerint a gyanúsítás alaptalan, panasszal élt ellene. A szervezet működése átlátható, szigorú etikai normák szerint jártak el. Tevékenységgel az ország érdekét szolgálják, szakmai alapon.

Akadozik az együttműködés az állami szervekkel, de nem így képzelte el az ügyészséggel való együttműködést. Belülről érkező utasítás alapján jártak el az ügyészek. A volumenét, az időtartamát indokolatlannak tartja. Eljárásjogi kaput akarnak megnyitni, hogy szélesebb kör számára is láthatóvá váljon a hatóság működése. Folyamatban lévő vizsgálati anyagokat is elvittek. Az időzítés is érdekes. A Nemzeti Kommunikációs Hivatal tevékenységével kapcsolatban múlt héten indítottak eljárást – írja a 444.

Egy demokratikus társadalomban egy ilyen támadás erősíti elkötelezettségüket. Az országnak szüksége van erős, független intézményre, amely a társadalom érdekeit képviseli. A személyét támadták tegnap, hogy ellehetetlenüljön a hatóság munkája. A hatóság azonban dolgozik tovább.

- mondta Bíró Ferenc.

Bíró Ferenc a célkeresztben

Az első kérdés, hogy használta-e a feleség az autót. Erre azt mondta, a hatóság 20 autót bérel, ebből három olyan van, ami a felsővezetőkhöz tartozik. Hozzá egy. Ezek használatát belső szabályzók írják le, törvényeknek megfelelnek. A nyomozás eddigi állása szerint Birónak jár egy felső kategóriás hivatali autó, de ő béreltetett egy másikat, amit többnyire a felesége használt.

A Magyar Nemzet közben más – állítólagos – visszaélésekről is írt.

Úgy tudjuk, több luxusautó bérléséről is szó van, ráadásul forrásaink szerint az Integritás Hatóság vezetője a szervezet pénzén a budapesti agglomerációban, hatalmas területen elhelyezkedő ingatlana köré több száz méteres kerítést is építtetett. A pénzszórás ezzel azonban nem ért véget, mivel a hivatal működésére rálátó informátorunk szerint a telken fekvő luxusvillán átalakítások és fejlesztések is zajlottak, szintén az Integritás Hatóság pénzén

- írta a kormánypárti lap.

A 444 tudósítása szerint a következő kérdés is a bérelt autóról szólt. Az IH elnöke szerint az igaz, hogy egyszer a felesége összekoccant valakivel, de nem külön bérelt autó volt, hanem az, ami az ő személyi használatára volt. A belső szabályzat leírja, hogy családtag használhatja az autót. Céges világból jön, ez olyan juttatás, ami a pozícióhoz jár, személyi használatú gépjármű. Hogy ő ezt alkalomszerűen átengedi a feleségének, ezzel nem lát problémát. Feleségének van saját autója, de azért nem azt használta, mert azzal a gyerek volt. A következő kérdés, hogy lát-e összefüggést a kommunikációs hivatal vizsgálata és az ügyészségi vizsgálat között. Azt mondja, könnyen összeköthető pontok, de ezt az inszinuációt itt nem szeretné megtenni – írta a lap.