Mit gondol Gulyás Gergely Orbán Balázs botrányáról? Itt a Kormányinfó percről percre, érkeznek a bejelentések!

Magyar Péter lenne jobb a gödörben lévő magyar gazdaságnak vagy Orbán Viktor? Nem lesz baj abból, hogy a nyugdíjmegtakarításokat ingatlancélra is el lehet költeni? Online Klasszis Klub élőben Felcsuti Péterrel!

Kapcsolódó cikk Orbán Viktor büszke lehet az öccsére is, egyre nagyobb céghálóért felel Egy budafoki földúton porosodó céget kaparintott meg magának az Orbán Áron által igazgatott Multi Shoot Zrt. Szívügyük a munkaerőpiac.

Ahogy arról reggeli cikkünkben is írtunk, friss felmérések szerint növelte előnyét a Tisza Párt, talán ezzel is magyarázható, hogy a köztévé híradója csütörtök reggel kiütötte a képzeletbeli "Magyar Péter-mérőt".

A magánszemélyekre vonatkozó lakossági kamatstopot további hat hónapra meghosszabbították - jelentette be Gulyás Gergely.

Percről percre tudósításunk mellett kollégánk is a helyszínen kérdez a Klasszis Média lapcsaládjának nevében.

Mindezek mellett örök téma a készülő költségvetés valamint a magyar soros elnökség is, a miniszter bizonyára ezekről is szót ejt majd mások mellett.

Van miről beszélni, hiszen az elmúlt napokban több olyan téma is felmerült, amelyről az újságírók bizonyára szívesen kérdezik majd a kormány képviselőit, legyen szó akár a miniszterelnök politikai igazgatójának doktorija körüli visszásságokról, a forint árfolyamának romlásáról, vagy éppen a Tisza Párt közvélemény-kutatók által mért előre töréséről.

