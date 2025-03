Nagy Márton lakásvásárlása homályosnak tűnik a 24.hu szerint, a minisztérium azonnal reagált

A 24.hu ismét hazudik! Nagy Márton a jogszerűen igénybe vett CSOK-ot, és az adót visszafizette. A 24.hu portál valótlan állításaival szemben az ingatlan tulajdoni lapján is törlésre került a jelzálogjog és az elidegenítési és terhelési tilalom. Az orgánummal szemben helyreigazítási pert indítunk.

A lap azt írta, hogy a II. kerületi társasház – ahol a miniszter és családja él – két másik lakója azt állította, hogy mindössze négy hónapra kellett kiköltözniük a házból. Az sem világos, hogy a volt jegybanki alelnök – aki akkor már Orbán Viktor gazdasági főtanácsadója volt – feleségével és két gyermekével együtt miért egy 49 négyzetméteres lakásba költözött volna az addigi 89 négyzetméteresből. Kiderült, hogy a II. kerületi társasházban Nagy Márton családjának két másik lakása is van, így összesen több mint 300 négyzetmétert birtokolnak ott. Az egyik ingatlan tulajdoni lapján egy 447 milliós banki jelzálogjog szerepelt.

Nagy Márton csok és adó-visszatérítési támogatás segítségével vásárolt lakást a XII. kerületi Németvölgyi úton, egy lakóparkban. Az ügyet a 24.hu jelentette . A hírportál azt állítja, megbizonyosodott róla, hogy a nemzetgazdasági miniszter és családja a szabályokkal ellentétesen nem a csok segítségével vett ingatlanban él. Ezt követően a miniszter közleményben jelentette be, hogy visszafizette az állami támogatást. Állításának azonban a 24.hu szerint nincs nyoma az ingatlan tulajdoni lapján. A cikk szerint Nagy Márton nem árulta el eddig, mikor történt meg a visszafizetés. A miniszter egy 2017-es tűzesettel magyarázza az újabb lakás vásárlását, ám az 2021-ben történt.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter csokkal vett egy lakást, de nem költözött be, ami feltétele volt a támogatott hitel felvételének, de ez még bizonyításra vár a 24.hu szerint. A Nemzetgazdasági Minisztérium a cikk megjelenése után rövid közleménnyel jelentkezett.

