Nemet mondott az Alkotmánybíróság is Karsai Dánielnek

Az Alkotmánybíróság elutasította a Kúria végzése elleni alkotmányjogi panaszt, amit Karsai Dániel ALS-ben szenvedő alkotmányjogász azután nyújtott be, hogy a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) elutasította a népszavazási kérelmét - írja a Telex.

A kérdés így szólt volna:

„Akarja-e Ön, hogy az Országgyűlés úgy módosítsa a Büntető Törvénykönyv öngyilkosságban közreműködést bűncselekménnyé nyilvánító szabályát, hogy az ne vonatkozzon azon teljes cselekvőképességgel rendelkező személyeknek nyújtott segítségre, akik gyógyíthatatlan, számukra elviselhetetlen mértékű fizikai vagy mentális szenvedést okozó és emiatt az emberi méltósággal összeegyeztethetetlen, halálos betegségben szenvednek és állapotukban nem várható javulás?”

Az alkotmányjogász panaszát azért utasította el az Alkotmánybíróság, mert a népszavazási kérdés ellentétes az Alaptörvény azon rendelkezésével, hogy nem lehet népszavazást tartani az alaptörvény módosítására irányuló kérdésről.

Ahogy arra a Telex cikke is emlékeztet, Karsai Dániel azért küzd, hogy saját döntéséből, méltósággal fejezhesse be az életét, emiatt a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságán is pert indított. A magyar kormány ellenkérelemben arra kérte a bíróságot, hogy nyilvánítsa elfogadhatatlannak Karsai Dániel eutanáziára vonatkozó kérelmét, amire Karsai is benyújtotta válaszát. A strasbourgi bíróság június 13-én dönt az ügyben.