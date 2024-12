Orbán Viktor rendkívüli sajtótájékoztatót tart, kövesse velünk élőben!

Az uniós elnökség értékelése, Schengen

Az Európai Tanács héten tartott ülésén is értékelték a magyar elnökséget, egybehangzó elismeréssel, mondta a miniszterelnök. „Egy sikeres elnökségem vagyunk túl. Közösségi médián keresztül a számokat, amelyek az elvégzett munkának a mennyiségét mutatják, azokat mindannyian elérhetik. Több mint ezer tanácskozást tartottunk, rengeteg tanácsülést, elfogadtunk rengeteg dokumentumot” – fogalmazott a kormányfő.

Orán Viktor azt mondta, a minőség lehet politikai vagy bürokratikus, de mikor nyitott politikai kérdések vannak az európai asztalon, akkor az a helyes, ha a politikai mgközelítést választunk, mert politikai problémákat nem lehet bürokratikus válaszokkal megoldani, csak politikai eszközökkel és válaszokkal.

„És több ilyen kérdés is volt az asztalon. Az első, az a háború. A háború ügyében az elnökségünknek semmilyen mozgástere nem volt. Tekintettel arra, hogy az Európai Unióban egy súlyos és mély véleménykülönbség uralkodik a tekintetben, hogy mi legyen Európa stratégiája az orosz-ukrán háborúban. Az egyik fél – ők vannak elsöprő többségben, és az ő akaratuk érvényesül jelenleg – azt az álláspontot képviselni, hogy ez a háború Európa háborúja is. Hogy ők mondják a mi háborunk is. Ebben a mibe szerencsére bennünket nem értenek bele. Ez egy olyan háború, amiben Európa közvetlenül érintett, ezért részt kell benne venni. A vita csak azon van, hogy hogyan vegyen benne részt. Mit küldjön, mit ne küldjön, mikor küldjön, mennyit küldjön. A másik álláspont a miénk, az nem a mi háborunk. Ez két szláv nép testvérháborúja. Arra kell törekedni, hogy ezt izoláljuk, ne pedig beleugorjunk, és a részvételünkkel fölnagyítsuk, megerősítsük, kiterjesszük. Ez a mi politikánk” – magyarázta a kormányfő.

Kapcsolódó cikk Elképesztő, hogy mit mondott Szijjártó Péter a háborúról – Putyin is mondhatta volna Nem szabad feláldozni vagy kockáztatni a NATO kollektív védelemét semmilyen harmadik ország miatt – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Orbán Viktor a schengeni övezet bővítéséről beszélt, amelyben Románia és Bulgária végre teljes jogú tagokká váltak. Elmondása szerint ez egy hosszú ideje húzódó, több mint tízéves problémát oldott meg. „A románok és a bolgárok úgy érezték, hogy ők nem azonos, teljességű tagjai az Európai Unió közösségének a többi állammal együtt, hanem a legfontosabb kérdések egyikében, hogy hova mehetsz, hogyan mehetsz, hogy mozoghatsz, ebben egy külön szabály vonatkozik rájuk, nem részei a schengeni térségnek.” Orbán szerint ennek megszüntetése nemcsak a két ország, hanem Magyarország és az európai közösség számára is előnyös.