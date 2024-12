Óriásit nyert a magyar válogatott – erre a TV2 is csak nézett

Magyarország továbbra is imád tévézni, egy-egy nagyobb tehetségkutató, vagy éppen egy sporttorna kiugróan megmozgatta a közönséget, mi pedig hétről hétre összeállítottuk önöknek elemzéseinket arról, hogy mik bizonyultak a nézők kedvencének, elsősorban a kereskedelmi csatornák képernyőiről. Mielőtt azonban elárulnánk a TV2 és az RTL összecsapásának végeredményét, mutatjuk, hogyan alakultak a toplisták.

Az abszolút győztes

Összességében az év legnézettebb eseménye és műsora a németországi foci-Eb lett. Ez annak fényében egyáltalán nem meglepetés, hogy a magyar válogatott is érdekelt volt a kontinenstornán, Szoboszlai Dominikék Skócia elleni, drámai hosszabbításgóllal megszerzett győzelme pedig kenterbe vert minden más műsort 2024-ben.

A Skócia-Magyarország mérkőzést 1,78 millió néző követte élőben a teljes lakosság körében, míg a kereskedelmi szempontból kiemelten fontos, 18-49 évesek korcsoportjában 673 ezren ültek a képernyők előtt, brutális, 55,4 százalékos közönségarány mellett.

Ez olyannyira kiugró eredmény, hogy még az Eb más meccsei sem tudták megközelíteni, a keserű szájízű, a magyar válogatott 0-2-s vereségét hozó, Németország elleni összecsapás például már csak 1,4 millió nézőt vonzott.

Szoboszlai Dominik a Skócia-Magyarország mérkőzés előtt

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

A legnézettebb műsorok a teljes lakosság keretében

A toplista első helyein tehát a foci-Eb összecsapásai végeztek, a legjobb 10 között azonban már feltűntek a TV2 sikerműsorai is – az RTL ebben a kategóriában az év legjobbjai közt nem tudott labdába rúgni.

1. M4 – Foci-Eb csoportmérkőzés: Skócia-Magyarország; 1 785 519 néző

2. M4 – Foci-Eb csoportmérkőzés: Németország-Magyarország; 1 403 795 néző

3. M4 – Foci-Eb döntő: Spanyolország-Anglia; 1 331 097 néző

4. M4 – Foci-Eb csoportmérkőzés: Magyarország-Svájc; 1 240 324 néző

5. TV2 – Megasztár 1. rész; 1 077 305 néző

6. TV2 – Sztárban sztár All Stars 9. rész; 1 009 423 néző

7. TV2 – Megasztár 2. rész; 984 283 néző

8. TV2 – Házasság első látásra 4. rész; 964 046 néző

9. M4 – Foci-Eb elődöntő: Spanyolország-Franciaország; 951 735 néző

10. TV2 – Házasság első látásra 29. rész; 939 880 néző

Az éves toplista a teljes lakosság körében tehát fele-fele arányban oszlott meg a közmédia sportcsatornája és a TV2 között – az ugyanakkor egy pillanatig sem kérdés, hogy az M4 csak addig tudott érdemben labdába rúgni a nézettségi adatok közt, ameddig valamilyen különleges sporteseménynek adott otthont.

Érdekesség, hogy bár 2024-ben rendezték a párizsi olimpiát is, ez igazán kiugró számokat nem hozott a magyar nézők körében, a viadal legemlékezetesebb adása a magyar bokszolónő Hámori Luca összecsapása lett Imane Helif algériai sportolóval. Az ő nemi identitásával kapcsolatos találgatások és feltételezések komoly nemzetközi vitát okoztak, amelyről laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár is részletesebben írt –, ezt 862 ezren követték a készülékek előtt.

A legnézettebb műsorok a 18-49 évesek körében

A kereskedelmi korcsoportban abból a szempontból teljesen megegyezett a kép, hogy a fiatalabbakat is leginkább a foci-Eb mérkőzései hozták lázba, a kereskedelmi csatornák közül viszont itt az RTL örülhetett, míg a TV2-nek nem osztottak lapot.

1. M4 – Foci-Eb csoportmérkőzés: Skócia-Magyarország; 673 839 néző, 55,4 százalékos közönségarány

2. M4 – Foci-Eb döntő: Spanyolország-Anglia; 507 573 néző, 47,8 százalékos közönségarány

3. M4 – Foci-Eb csoportmérkőzés: Németország-Magyarország; 500 903 néző, 56 százalékos közönségarány

4. M4 – Foci-Eb csoportmérkőzés: Magyarország-Svájc; 440 192 néző, 57,4 százalékos közönségarány

5. RTL – X-Faktor 2. rész; 435 300 néző, 37,8 százalékos közönségarány

6. RTL – X-Faktor 5. rész; 414 859 néző, 38,8 százalékos közönségarány

7. RTL – X-Faktor 4. rész; 412 967 néző, 36,8 százalékos közönségarány

8. RTL – X-Faktor 10. rész; 412 060 néző, 34,3 százalékos közönségarány

9. RTL – X-Faktor 7. rész; 381 037 néző, 31,8 százalékos közönségarány

10. M4 – Foci-Eb elődöntő: Spanyolország-Franciaország; 379 427 néző, 38,1 százalékos közönségarány

Az RTL összességében kifejezetten elégedett lehet az X-Faktor aktuális, egyébként végül Fehér Krisztián győzelmével záródó évadjával, hiszen amellett, hogy a teljes lakosság körében is kifejezetten stabil számokat hozott, futásideje alatt végig nyerni tudott a 18-49 évesek korcsoportjában hétről hétre. Ezt látva nem meglepő, hogy a csatorna már döntött is a műsor sorsáról, így 2025 őszén is érkezik majd egy X-Faktor széria, szám szerint már a 13. kiadás.

Nagyot ment az X-Faktor 2024-es évadja is

Fotó: RTL Sajtóklub

A legnagyobb bukások

Mielőtt kihirdetnénk a 2024-es év tényleges győztesét a kereskedelmi csatornák körében, a nagy sikerek mellett érdemes megemlékezni arról is, hogy melyek voltak azok a műsorok, amelyekkel a csatornák a leginkább mellényúltak. Nos, az RTL esetében ez minden bizonnyal a szép reményekkel induló, 24 év után felélesztett Fort Boyard – Az erőd reality-vetélkedő volt, amelyben a versenyzők különböző megmérettetésekben csaptak össze. A műsor csúfos melléfogásnak bizonyult, ugyanis a legtöbb adás a teljes lakosság körében a 300 ezres szintet is csak nehezen érte el, így nem meglepő, hogy jövőre már nem szerepel az RTL kínálatában.

Ennél sokkal érdekesebb a TV2 baklövése, ugyanis a kezdetektől fogva látszott, hogy a csatorna nem igazán bízott a magyar honvédséggel közös, hazafias lelkületű minisorozatának, a S.E.R.E.G.-nek a sikerében, hiszen mindössze negyed 11 körüli kezdéssel, késői műsorsávban darálta le. A szériának nem sikerült maradandót alkotnia, és a teljes lakosság körében nem tudta adásonként elérni a 300 ezres szintet, átlagosan 273 ezren követték az epizódokat.

Kapcsolódó cikk Egy török szappanopera is megverte a kormány kedvenc sorozatát A 46. héten a nézők kegyeiért küzdött a honvédség és a TV2 közös sorozata is – nem sok sikerrel.

A 2024-es év győztese…

Cikkünk írásakor még csak az 50. hét nézettségi adatai állnak rendelkezésünkre legfrissebbként, ám érdemi változás biztosan nem fog történni, így a kiemelt kereskedelmi korcsoportban győztest hirdetünk 2024-re. Az RTL által rendelkezésre bocsátott, Nielsen mérésén alapuló adatok szerint

a TV2 megnyert estéinek száma 168 volt, szemben az RTL által elért 136-al. Az M4 Sport 43, a Mozi+ pedig 3 estével iratkozott fel a listára.

A TV2 2024-es győzelme tehát egyértelműnek tűnik, különösen úgy, hogy az 50. héten is mindent vitt a csatorna, a jövőre már harmadik évadjával jelentkező Házasság első látásra óriási közönségkedvenc mind a teljes lakosság, mind a 18-49 éves korcsoport körében.