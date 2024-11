Pálinkás József: Orbán Viktornak „abszolút nem célja, hogy rendbe tegye az oktatást vagy az egészségügyet”

A jelenlegi politikai vezetést illetően úgy véli, hogy „a miniszterelnök már világpolitikai tényezőnek hiszi magát,” de „rossz hírem van számára: nem lesz az.” Szerinte ahhoz, hogy Magyarország egy ilyen szerepet betöltsön, sokkal nagyobb gazdasági és katonai háttérre lenne szükség. Rámutatott, hogy „a miniszterelnök azt hiszi, hogy már ki is léphet a magyar belügyek szintjéről,” de valójában Magyarország ereje nem elegendő a világpolitikai ambíciók beteljesítésére. Hozzátette, hogy Orbán „mindenáron Magyarország történelmét meghatározó politikus akar lenni,” de „ezt nem nagyszabású épületekkel kellene elérni,” hanem például az oktatás és az egészségügy fejlesztésével.

„Jelentős fejlesztési pénzeket akartak, nem tízmilliós, hanem hárommilliárdos tanulmányról szóló kérés is előfordult. De mindet visszautasítottam. Aztán azzal jöttek, hogy maga a miniszterelnök kéri ezeket a támogatásokat. Aztán amikor rákérdeztem Orbánnál, hogy ezt vagy azt tényleg ő kéri-e, mindig azt mondta, hogy nem is tud róla” – fogalmazott.

Pálinkás visszatekintett a kormányzattal korábban megélt konfliktusaira is, kiemelve, hogy 2015 és 2018 között folyamatos ellentétek voltak közte és a miniszterek között, akik „csak hozták a kis papírjaikat, hogy ennek a szervezetnek ennyi, a másiknak meg annyi milliárd kell,” de ő ezeket a kérelmeket visszautasította.

Pálinkás a kormányzati retorika szuverenitásra épülő üzeneteit is kritikával illette, és bírálta Orbán Balázs kijelentését, miszerint az ukrán elnök döntése, hogy ellenáll az oroszoknak, ’56 magyarországi eseményei alapján „felelőtlenség” volt.

Pálinkás József szerint az állandó gyűlölködés és a politikai megosztottság mindennapos jelenség lett, ami ellehetetleníti a valódi társadalmi problémák megoldását: „A politikusok mindent igyekeznek felhasználni, hogy egymás ellen ugrasszák az embereket. Hogy azt mondhassák: vannak a jók és a rosszak.” Szerinte ez az ellenségeskedés volt megfigyelhető a nemrég elhunyt alkotmányjogász, Karsai Dániel emlékének parlamenti megvitatásakor is, amikor Bedő Dávid momentumos képviselő egy perces néma tiszteletadást kért Karsai tiszteletére, de Kövér László házelnök ezt „ízléstelen provokációnak” nevezte. „Karsai Dániel épphogy az élet kultúrájának oldalán állt,” hangsúlyozta Pálinkás, hozzátéve, hogy Karsai személyes szenvedésein keresztül próbált meg rávilágítani egy megoldatlan társadalmi problémára.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!