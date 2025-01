Reagált a Debrecenben gyárat építő CATL az amerikai feketelistára

A kínai vállalat jelezte, hogy együtt kíván működni az amerikai hatóságokkal és szükség esetén jogi lépéseket is tesz a helyzet rendezése érdekében, hogy megvédje a cég és részvényesei érdekeit.

A Reuters beszámolója szerint a CATL hétfőn került fel a Pentagon listájára, amely az amerikai kormány szerint a kínai hadsereget támogató cégeket sorolja fel. A listán a CATL mellett új szereplőként jelent meg a Tencent, a Changxin Memory Technologies, az Autel Robotics és a Quectel Wireless is. Az úgynevezett „Section 1260H” lista jelenleg 134 vállalatot tartalmaz.

