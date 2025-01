Újabb politikus utazik Indiába

Hódmezővásárhely polgármestere most állt elő azzal, hogy már régen megvolt a jegye. Szerinte abban igaza volt Orbán Viktornak, hogy India nem luxusutazás.

„Én is utazom Indiába. Egy mentségem van csak, hogy amikor Orbán Viktor lebukott, azt hazudta, hogy a meló nem állhat meg, miközben elutazott a családjával nyaralni vagy gyógyulni Indiába, nos, akkor már megvolt a repülőjegyem. Tudom igazolni, hogy nem Orbánt másolom” – szúrta ki a Telex Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere bejelentését vasárnapi élő bejelentkezésében.

Márki-Zay elárulta, hogy Delhiben és a környékén fognak szétnézni, két hét múlva indulnak a kislányával, és négy hétig lesznek távol, majd hozzátette, hogy ritka lehetőség egy polgármesternek, hogy szabadságra tud menni.

Márki-Zay Péter ugyanoda utazik, ahol Orbán Viktor járt

Fotó: Facebook

A polgármester szerint Orbán Viktornak igaza volt akkor, amikor azt mondta, hogy „India nem luxusutazás”.

Év elején derült ki, hogy Orbán Viktor a családjával – feleségével, Lévai Anikóval és két lányával –, valamint egy ötfős kísérettel Indiába utazott. Az utazásról elsőként beszámoló Hadházy a helyi Manorama című lap alapján írt erről, amelyben egy fotót is közöltek a dél-indiai Kocsínban tartózkodó miniszterelnökről. Később az is kiderült, hogy Gattyán György egyik üzlettársa is Orbánnal tartott, aki Magyarországon működtet ájurvédikus gyógyító központot.