Újra hozzányúlnak a gránitszilárdságú Alaptörvényhez

A változtatással párhuzamosan az ügyészek jogállásáról szóló törvény módosítása is a bizottság elé került, amely kimondja, hogy ha a megválasztott legfőbb ügyész nem áll ügyészségi szolgálati jogviszonyban, az eskütételt követően automatikusan létrejön a jogviszony.

A Telex információi szerint alig háromnegyed órával a kedd délelőtti ülés előtt értesítették a képviselőket az igazságügyi bizottság ülésének napirendváltozásáról: az eredetileg tervezett igazságügyi törvénycsomag helyett az Alaptörvény tizennegyedik módosítását vitatják meg. A javaslatot az igazságügyi bizottság terjeszti be az Országgyűlésnek.

