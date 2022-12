A még meg sem jött uniós pénzből építené Mészáros Lőrinc Magyarország legdrágább vasútvonalát

Jávor Benedek korábbi EP-képviselő, a jelenleg Budapest brüsszeli képviselőjeként dolgozó ellenzéki politikus vett észre egy igen érdekes tételt az Európai Bizottság által jóváhagyásra javasolt magyar Helyreállítási Tervben.

A közlekedési fejezetben szerepel a Békéscsaba-Lőkösháza vasútvonal fejlesztése. A valóban leromlott, 30,3 kilométeres szakasz korszerűsítésére a terv 146,8 milliárd forinton szán, ez kilométerenként elképesztő, 4,85 milliárd forintos árat jelent a teljesen sík terepen futó, folyókat, völgyeket nem keresztező vonal felújítására.

Mint a képviselő fogalmaz:

A beruházásra a közbeszerzési tendert már tavaly megnyerte a Mészáros Lőrinchez köthető V-Híd Építő Zrt és a Strabag konzorciuma, igaz akkor még "csak" 126,8 milliárdos ajánlattal, de érthető, hogy ilyen inflációs környezetben a várható költségek növekedésével kell számolni.

Mindenesetre Jávor Benedek szerint ez a pályaszakasz lehet Magyarország legdrágább vasútépítési projektje, pedig a verseny eddig is erős volt, az eddigi csúcsot a szintén Mészáros Lőrinc érdekeltsége által épített, a debreceni BMW-gyárhoz vezető szárnyvonal tartotta, amely 3,6 milliárd forintért épülhet meg kilométerenként.

<br>

A politikus szerint ez az ügy jól mutatja, hogy valójában mennyire gondolja komolyan a magyar kormány a Brüsszel felé az uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében tett antikorrupciós vállalásait.

"Feketén-fehéren kiderül belőle, hogy a magyar kormány a még jóvá sem hagyott tervből is már úgy lop, mintha nem lenne holnap, és ez egyben világos útmutatás arra nézve is, hogy mi várható a jövőben. Az uniós pénzek továbbra is nyomtalanul fognak szétszivárogni a NER oligarcháinak zsebébe, a magyar kormány meg jól szórakozik a lóvá tett EU-n a következő uniós vétóig."