Ma figyeljék a bankszámláikat a nyugdíjasok, pénznek kell érkeznie

Ma utalják a bankszámlákra - a nyugdíjprémiummal és a nyugdíj-kiegészítéssel együtt - a nyugdíjakat - mondta Tállai András Pénzügyminisztérium (PM) parlamenti államtitkára az MTI-nek.

Kiemelte, az idén októberben az öregségi átlagnyugdíj összege 172 940 forint volt. Egy átlagnyugdíjas a visszamenőlegesen járó emelések és a nyugdíjprémium kifizetésével novemberben mintegy 103 ezer forinttal kap többet az előző hónaphoz képest. Az idén már harmadszor módosult a nyugdíjemelés mértéke, egészültek ki a nyugdíjak, de a magyar gazdasági növekedés még ebben a helyzetben is lehetővé teszi a nyugdíjprémium kifizetését. Akiknek nincs bankszámlájuk, azok a postai kézbesítési naptár szerint kapják kézhez ezeket az ellátásokat.

Tállai András hangsúlyozta, a juttatások nem csak a nyugdíjasoknak (öregségi, özvegyi nyugdíjasok, árvaellátásban részesülők), hanem a nyugdíjszerű ellátásban részesülőknek is járnak, azaz plusz pénzt kapnak például a rokkantsági és rehabilitációs ellátásban, a baleseti járadékban részesülők is.

"Bár nehéz időket élünk, - hiszen a szomszédunkban kirobbant háború és a szankciós infláció Magyarország esetében sajnos éppúgy keresztülhúzta az eredeti számításokat, mint Európa bármely országában - mégis, sőt, annál inkább fontos számunkra az idősek védelme"

- fogalmazott Tállai András.

Hozzátette, a háború és a brüsszeli szankciók miatt sajnos egész Európában erősen emelkedik az infláció. A kormány a nyugdíjak vásárlóértének megőrzése érdekében e magas, szankciós infláció közepette is vállalja az inflációkövető nyugdíjemelést. Idén már ez a harmadik alkalom, hogy a szankciós infláció miatt korrigálni kell a nyugdíjakat.

Felidézte: a kormány még előző hónapban bejelentette, hogy novemberben érkezik az emelt nyugdíj és a nyugdíjprémium, az emelés mértéke 4,5 százalék, amely a január-október hónapokra visszamenőleg is jár, illetve a februárban kifizetett 13. havi nyugdíjat is ezzel a mértékkel kell korrigálni. Ezzel idén már harmadszorra nőnek a nyugdíjak, mindösszesen 14 százalékkal, nyugdíjprémiumot pedig 2017 óta már ötödszörre kaphatnak a nyugdíjasok. A nyugdíjszerű ellátások összege, amelyeknek az értékmegőrzését a nyugdíjakkal azonos módon kell biztosítani, szintén 14 százalékkal emelkedik idén, ezzel a mértékkel kell korrigálni a 13. havi ellátást is. Novemberben pedig - a nyugdíjprémium számításához hasonló módon meghatározott - egyszeri juttatást kapnak a nyugdíjszerű ellátásban részesülők.

Az államtitkár kiemelte: januárban is újabb nyugdíjemelés várható, ennek mértékéről decemberben dönt a kormány, és a 13. havi nyugdíjra is számíthatnak majd ismét az idősek.

Tállai András hozzátette: a nyugdíjemelés mellett a szankciós áremelkedéstől a nyugdíjasokat több más intézkedés is védi, hiszen a kormány befagyasztotta több élelmiszer árát, és rezsicsökkentett áron adja az áramot és a gázt. Emellett számukra is rendkívül fontos segítséget jelenthet a tavaly november óta érvényben lévő benzinárstop. A többgenerációs házban élők nagyobb mennyiségű földgázt kaphatnak rezsicsökkentett áron. A nagyszülők gyermekgondozási díjra is jogosultak, ha részt vesznek az unokájuk nevelésében, amíg a szülők dolgoznak.

(MTI)