Mégsincs rendben a palackvisszaváltási szabály?

Ad abszurdum még ez is előfordulhat a mára már szappanoperává váló MOHU-ügyben. Jegyzet.

A számokban ez így néz ki: a legtöbb visszaváltható palack nem ilyen, hanem úgynevezett egyutas, ezeknél marad a korábban is jogszabályban rögzített 50 forintos díj.

Több termék esetében is változhat a palackok visszaváltási díja a jövőben egy Orbán Viktor miniszterelnök nevével ellátott kormányrendelet tervezete szerint.

