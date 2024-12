Ne kattintson ilyen linkre, akkor sem, ha milliós adó-visszatérítést ígér!

A közelmúltban lapunk egy, a rendőrségi bírságok befizetésére szolgáló oldalra is felhívta Olvasóink figyelmét.

A pénzintézetünk logójára kattinva annak ugyancsak klónozott oldala jön be, ahol felhasználónevet és jelszót kér tőlünk az oldal.

Több kollégánk is jelezte, de szerkesztőségünk központi e-mail címére is érkezett egy több millió forintos „adóbónuszról” szóló levél. A mail tárgya minden esetben maga az „adóbónusz” szó volt, amit kétszer két számjegyből álló kód követett. A feladó neve „Nav-gov hu”, a levélben pedig

