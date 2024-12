Ügyfélkapu+: nagyon figyeljen, hogy milyen hitelesítő alkalmazást tölt le!

Január 16-ával megszűnik az alacsony biztonsági fokozatú (egyfaktoros) Ügyfélkapu, az eddig így elérhető közigazgatási szolgáltatásokat azt követően vagy a Digitális Állampolgárság Program (DÁP), vagy az Ügyfélkapu+ révén lehet majd elérni. Utóbbihoz az szükséges, hogy a felhasználó letöltsön okostelefonjára egy hitelesítő alkalmazást, ami miután összeköti a saját fiókjával, minden belépés alkalmával egy rövid ideig használható kódot generál, az Ügyfélkapu+ szolgáltatásba ezzel a kétlépcsős azonosítással lehet belépni.

A Blikk most arról számol be, Kónya Péter korábbi országgyűlési képviselő letöltött egy ilyen alkalmazást, ami harmadik lépcsőben elkérte a bankkártyaadatait azzal, hogy az azonosításhoz nulla forinttal megterhelik azt. „Nem aggódtam, hiszen a szállodai foglalásokhoz is hasonló módszert kínálnak fel” – mondta az egykori politikus, ám amint megadta a bankkártyaadatait, SMS-ben kapott értesítést a bankjától, hogy a számlájáról 35 dollárnak megfelelő forintot leemeltek. Ezt követően azonnal hívta a bankját, és letilttatta a kártyáját.

A valódi hitelesítő alkalmazás sosem kér bankkártyaadatokat!

Mint kiderült, a megadott néven több applikáció is letölthető, de ebből csak egy jó, „a többi pedig kamuoldalakra irányít, miközben külsőre szinte teljesen megegyezik az eredetivel”.

„Vélhetően egy megtévesztő nevű és kinézetű alkalmazás letöltése okozhatta a megadott bankkártyaadatokkal történt visszaélést. Hasonló visszaélésekről nincs tudomásunk. Fontos hangsúlyozni, hogy a hivatalos hitelesítő (authenticator) alkalmazások nem kérnek bankkártyaadatokat”

– emelte ki a Digitális Magyarország Ügynökség, amely hozzátette, a megbízható hitelesítő alkalmazások listáját a Központi Azonosítási Ügynök oldalon közzétették. A programmal kapcsolatos minden részlet a folyamatosan frissülő dap.gov.hu internetes címen érhető el.

A napokban arról számoltunk be, csalók a Nemzeti Adó- és Vámhivatal oldalára hivatkozva is próbálnak bankkártyaadatokhoz jutni.

