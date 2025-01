Visszahívást rendelt el a Coca-Cola Európában

A visszahívás több millió dobozos és üvegpalackos üdítőt érinthet. Azokat a termékeket kell visszavinni, amiket tavaly november 23. és december 3. között gyártottak a genti telephelyen, és azonosító kódjuk 328 GE és 338 GE között mozog. A klorát egy klóros fertőtlenítőszer, amit a víz tisztítására használnak. Az Európai Unió 2011-ben betiltotta az anyagot tartalmazó gyomirtókat, de a vizek klórozása és a különböző fertőtlenítőszerek használata miatt továbbra is folyamatos a klorát utánpótlása. Az anyag veseproblémákat okoz, és károsítja a vér hemoglobinját. (via BBC )

Több európai országból is visszahívta termékeit a Coca-Cola, miután kiderült, hogy túl nagy mennyiségben tartalmaznak klorátot – írja a 444.hu az AFP francia hírügynökségre hivatkozva.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!