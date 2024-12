Bizalmi szavazást kért maga ellen Olaf Scholz

Jövő héten már szavaznak is a kancellárról Fotó: Depositphotos

A december 16-ra kitűzött szavazást Scholz kancellár várhatóan elveszíti, mivel kormánya már nem rendelkezik a szükséges többséggel. A kancellár az ellenzékkel már meg is állapodott abban, hogy az előrehozott választásokat február 23-án tartják meg, vagyis rövid választási kampányra készülnek Németországban.

