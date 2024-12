A francia kormány szerdán valószínűleg megbukik: szavaznak róla

Ha a képviselők elfogadják, az indítványok, amelyekről szerdán szavaznak a francia Nemzetgyűlésben, megbuktatják a kormányt, és csak két és fél hónappal kormánya megalakulása után kikényszerítik Michel Barnier miniszterelnök lemondását — összegzi a The Guardian.

Az Új Népi Front (NFP), a baloldali koalíció, amely magában foglalja a szocialistákat, a zöldeket, a kemény baloldalt és a kommunista pártot is, már előre figyelmeztetett, hogy elkaszálja a kormányt, ha az a vitatott módon az alkotmány 49. paragrafusának záradékát alkalmazza a jövő évi költségvetéshez kapcsolódó társadalombiztosítási törvény áterőltetésére, amit Barnier meg is tett.

Jean-Luc Mélenchon, az Új Népfront vezére ajtót mutatott

Fotó: EPA, EFE, Shutterstock

Hétfőn este a szélsőjobboldali Nemzeti Tömörülés (RN) vezetője, Marine Le Pen is növelte a kormányra nehezedő nyomást azzal, hogy bejelentette, pártja is bizalmatlansági indítványt nyújt be.

Az NFP-nek és az RN-nek együtt elegendő képviselője van a kormány megdöntéséhez. 1962 óta ez az első alkalom, hogy francia kormányt ilyen módon buktathassanak.

Nem tartotta be párbeszédre tett ígéretét

„A franciáknak elegük van” – mondta Marine Le Pen újságíróknak a parlamentben. Le Pen, az RN parlamenti frakciójának vezetője azzal vádolta Barnier-t, akit Emmanuel Macron elnök szeptemberben nevezett ki miniszterelnökké, hogy nem tartotta be ígéretét, hogy meghallgatja a költségvetési törvényjavaslatot ellenző politikai csoportokat.

„Méltánytalan, hogy a franciáknak kell megfizetni Emmanuel Macron elmúlt hét évben tapasztalt alkalmatlanságának következményeit. Nem lehet megbüntetni a franciákat azért, amiért nem ők hanem a vezetőik a felelősek.”

Le Pen hozzátette: „Vannak más módok is a már amúgy is magas hiány kezelésére. Javaslatokat tettünk, de a kormány nem akart mozdulni. Michel Barnier azt mondta, hogy szembe kell néznie a felelősségével. A miénkkel pedig nekünk kell szembenéznünk.”

Barnier úgy bukik, hogy marad még?

Ha a bizalmatlansági indítványt szerdán megszavazzák, Barnier kénytelen lesz lemondani, de ő és miniszterei az ügyvezető kormányként hivatalban maradhatnak mindaddig, amíg Macron ki nem hirdeti az új kormányt.

Macron felkérheti a pártokat, hogy szerezzenek új koalíciós többséget vagy nevezzenek ki egy szigorúan technokrata kormányt, külső körökből vonva be minisztereket az ország igazgatásába, amíg jövő nyáron meg nem tartják az új parlamenti választásokat. A francia törvények értelmében, tilos új választást tartani 12 hónapon belül.

A francia köztársasági elnök még kezében tartja az esemémyeket?

Fotó: MTI

