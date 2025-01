„Olyan, mintha atombombát dobtak volna ezekre a területekre” – elképesztő pusztítást végeztek a Los Angeles-i tüzek

Néhány nap alatt több mint tízezer ház vált a Los Angeles megyében pusztító erdőtüzek martalékává, és legalább tíz ember hunyt el az egyre nagyobb területet érintő dél-kaliforniai természeti katasztrófában. Amint arról péntekre virradóra az Euronews beszámolt, jelenleg is legalább fél tucat tűzfészek eloltásával küzdenek a tűzoltók. Munkájukat nehezíti az erős szél és az emiatt rohamtempóban terjedő lángok. Los Angeles megye seriffje, Robert Luna úgy fogalmazott, hogy ez az egyik legpusztítóbb tűzvész, amit valaha tapasztalt. „Olyan, mintha atombombát dobtak volna ezekre a területekre” – mondta. Luna arra is felhívta a figyelmet, hogy az áldozatok száma a gyorsan elharapódzó tűz és az eddigi pusztítás mértékét látva tovább emelkedhet.

A Los Angeles Pacific Palisades és Eaton városrészében tomboló két tűzfolyam helyi idő szerint kedd reggel óta közel 30 ezer hektárnyi területet perzseltek fel, és több mint 150 ezer embert kellett kitelepíteni miattuk. Időközben a San Fernando völgyben is új tűzgóc keletkezett, és bár eleinte úgy tűnt, hogy a tűzoltók sikeresen vissza tudták szorítani a lángokat, ezek végül új erőre kaptak.

A környéken nem ritkák az erdőtüzek

A mostani apokaliptikus pusztítás hátterében a Santa Ana széláramlat áll: az erőteljes, időnként hurrikán erejű szél – ami viszonylag gyakori jelenség a környéken – villámgyorsan szétterítette a fellobbanó lángokat. A Conversation nevű lap Jon Keeley-t, az amerikai földtani intézet ökológusát kérdezte a jelenség okairól. A szakértő elmondta: a hegyekből a dél-kalifornia partok felé fújó Santa Ana széláramlat azért jelenthet különösen nagy veszélyt, mert száraz és erős lökésekkel jár, ami a jelenlegihez hasonló helyzetben hatalmas területre kiterjedő pusztítást végezhet.

A Santa Ana viszonylag gyakori „vendég” a régióban: évente nagyjából tízszer tapasztalható, jellemzően ősztől januárig. Akkor alakul ki, amikor az Egyesült Államok nyugati részén húzódó, több mint 500 ezer négyzetkilométer területű Nagy-medencében – ami több államot is magában foglal, köztük Nevada, Oregon és Utah nagy részét, valamint Kalifornia egy részét – magas légnyomás uralkodik, és a levegő a magas nyomású területek felől elkezd az alacsony nyomású parti területek felé áramlani. Minél nagyobb a nyomáskülönbség, annál erősebben fúj a szél.

A Santa Ana a San Gabriel-hegységből a partok felé száguldva egyre szárazabbá és forróbbá válik. Eatonban például, amit villámgyorsan letarolt, a levegő relatív páratartalma csak öt százalék körül alakult, ami jelentősen növelte a tűzveszélyt. Keeley ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy a topográfiai sajátosságok is hozzájárulnak a széláramlatok alakulásához. A kanyonokon például átsüvíthetnek az erős, száraz szelek. A Los Angelesben fújó szél sebessége pedig a jelentések szerint elérte a 100/110 kilométer/órát.

Kockázati tényezők és negatív hatások

Az évnek ebben a szakában Dél-Kaliforniában általában elég eső esik ahhoz, hogy a növényzet megszívja magát, és egy esetlegesen fellobbanó elektromos- vagy erdőtűz se végezzen olyan pusztítást, mint amivel az ott élők a napokban szembesültek. Az elmúlt hónapokban viszont kevés csapadék hullott a környéken, így a növényzet kiszáradt, az erős szél pedig tette a dolgát: akadálytalanul és villámgyorsan terítette a fellobbanó lángokat. Ilyen körülmények között ráadásul a tűzoltók sem tudnak eredményesen dolgozni: amíg a szél nem csillapodik, kevés esély van rá, hogy meg tudják fékezni a tüzeket – számolt be a jelenlegi helyzetről a Conversation.

Az elmúlt években számos hasonló katasztrófa történt. Tennessee államban 2016-ban 14 ember halt meg és 2500 ház égett le, míg 2021 decemberében Colorado államban több mint 1600 hektárnyi földterület és ezer ember otthona semmisült meg a hegyekből fújó szél miatt, ami felerősítette a Marshall névre keresztelt erdőtüzet.

A lap kérdésére, hogy változott-e a Santa Ana széláramlat intenzitása és aktivitása az elmúlt években, Keeley azt felelte: lényegében nem. Ám az elmúlt hét évtized eseményeit tanulmányozva kollégáival arra jutott, hogy a jelenség némileg eltolódott: szeptemberben a korábbiaknál kevesebb, decemberben és januárban pedig több eset fordul elő. Véleménye szerint ennek legfőbb oka az éghajlati változások mellett a népességnövekedés, melynek következtében egyre több ember él vadregényes területeken, fából készült házakban. Az elektromos hálózat is folyamatosan bővül, ami megint csak növeli a tüzek fellobbanásának kockázatát.

Borús kilátások

Az AccuWeather időjárás-jelentő vállalat becslése szerint az eddigi pusztítást figyelembe véve a dél-kaliforniai tüzek által okozott kár az emberéleteket, a társadalmi és gazdasági károkat is beleértve meghaladhatja a 130-150 milliárd dollárt.

Sok ismert és tehetős ember háza is odaveszett

Pacific Palisades Los Angeles hírességek lakta városrésze, ahol a többmilliárd forintot érő villákban ismert színészek, énekesek, üzletemberek és celebek élnek egymás szomszédságában. Előbbiek közé tartozik Billy Crystal, James Woods és Mark Hamill is: az ő házuk a híradások szerint sok más épülettel együtt szintén leégett. De a környéken van ingatlana mások mellett Steven Spielberg rendezőnek, Michael Keaton és Tom Hanks színésznek és Jamie Lee Curtis színésznőnek is – ezek állapotáról egyelőre nem számoltak be a katasztrófáról folyamatosan tudosító médiumok.