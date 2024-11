Kígyót melenget keblén Marine Le Pen, Orbán Viktor szövetségese?

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

Magyar Péter lenne jobb a gödörben lévő magyar gazdaságnak vagy Orbán Viktor? Nem lesz baj abból, hogy a nyugdíjmegtakarításokat ingatlancélra is el lehet költeni? Online Klasszis Klub élőben Felcsuti Péterrel!

Kapcsolódó cikk Bepöccentek Orbán Viktor patriótái, perre megy a Fidesz képviselője is Annál az uniós bíróságnál keres jogorvoslatot a fideszes EP-képviselő, amely nemrég gigabüntetést szabott ki a magyar kormányra.

Azonban ez az ismerős történet aligha jöhetett volna el jobbkor a francia szélsőjobb számára, mint most amikor Marine Le Pen olyan tárgyalás elé néz, amely veszélybe sodorja politikai jövőjét és összetörheti a reményét, hogy Emmanuel Macront követi az Elysée-palotában.

Bardella története – egyedülálló anya által nevelt fiúról, aki egy elszegényedett, bevándorlók lakta párizsi külvárosból jutott Franciaország egyik legnépszerűbb pártjának élére – szimbolikus értékű a szélsőjobboldal számára. A történetet könyvében is feldolgozta, amelyet a Vincent Bolloré tulajdonában lévő jobboldali kiadó jelentetett meg.

Marine Le Pen számára az eltiltás katasztrofális lenne, azonban a párt már nem csupán egyetlen jelöltre támaszkodik. A párt új vezetője, Jordan Bardella, 16 évesen csatlakozott az RN-hez, és 23 évesen az Európai Parlament tagjává választották. Három évvel később Le Pen személyesen adta át neki a pártelnöki posztot. Bardella ma az RN legfőbb arca, és idén, mindössze 28 évesen, miniszterelnök-jelöltként is szerepelt az előre hozott választásokon.

A francia ügyészek a politizálástól is eltilthatják egy időre Orbán Vikor szövetségesét a Patrióták Európáért képviselőcsoportjában.

Kapcsolódó cikk Rájár a rúd a patriótára: Orbán Viktor szövetségesét Marine Le Pent börtönbe is küldhetik A francia ügyészek a politizálástól is eltilthatják egy időre Orbán Vikor szövetségesét a Patrióták Európáért képviselőcsoportjában.

A múlt héten a párizsi ügyészek azt javasolták a bíróságnak, hogy valamennyi vádlottat öt évre tiltsák el a közhivataloktól, összhangban azzal a 2016-os törvényével, amely automatikusan eltiltja azokat a politikusokat, akiket bűnösnek találtak közpénzekkel kapcsolatos visszaélésekben. Sőt: e tilalom akkor is érvényben maradna, ha a védelem fellebbez.

Marine Le Pent, a Nemzeti Tömörülés (RN) vezetőjét egy most folyó perben eltilthatják a politizálástól, ami kapóra jöhet pártfogoltjának, a 29 éves, ambiciózus Jordan Bardellának, aki ezzel szabad utat kaphat az Elysée-palotához.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!