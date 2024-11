Orbán Viktor csodálója megint csúnyán elbukott Amerikában

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

A politikusnőnek gondjai akadtak a mérsékeltek és a független szavazók megszólításával, ez részben annak is köszönhető, hogy a néhai, egyébként a nem trumpista republikánusok körében rendkívül népszerű amerikai szenátor, John McCain szavazóit és családját is megsértette, miután egy kampányrendezvényen még 2022-ben kijelentette: „a McCain-republikánusok takarodjanak Arizonából!”.

2022 után ismét megrendezik a CPAC Hungaryt, amelyen persze feltűnik majd a magyar politikai vezetés is.

2023 tavaszán a republikánus-konzervatív dzsembori Magyarországra honosított változata, a CPAC Budapest előadói közt „Arizona kormányzójelöltjeként”, és Donald Trump lehetséges majdani alelnökjelöltjeként mutatták be a FOX műsorvezetőjéből avanzsált politikusnőt – aki 2022-es kormányzói kampánya után 2024-ben is elbukott.

