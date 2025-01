Előkerült Robert Fico — a függöny és a telefon buktatta le

Nemrég Putyinnal tárgyalt a szlovák miniszterelnök, most keményen üzent Zelenszkijnek, Szlovákia odacsaphat egyet Ukrajnának?

Kapcsolódó cikk Robert Fico megteszi, amit Orbán Viktor is szeretne? Nemrég Putyinnal tárgyalt a szlovák miniszterelnök, most keményen üzent Zelenszkijnek, Szlovákia odacsaphat egyet Ukrajnának?

Miután a szlovák kormány nem válaszolt az elmúlt 14 napban az azzal kapcsolatos megkeresésekre, hogy hol tartózkodik a szlovák miniszterelnök, Robert Fico titkos vietnámi nyaralása pénteken került nyilvánosságra, miután a Napunk című szlovákiai lap egyik olvasója és egy hotelrecepciós felfedte tartózkodási helyét — számol be róla a 24.hu.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!