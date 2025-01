Vérfürdő New Orleansban: tíz áldozat, rengeteg sérült

Súlyos tragédia történt New Orleans francia negyedében szerda reggel, miután egy autó nagy sebességgel a Bourbon Streeten tartózkodó tömegbe hajtott. Legalább tíz ember életét vesztette, és további harmincan megsérültek – közölték a város hatóságai a BBC cikke szerint.

A szemtanúk szerint a jármű sofőrje az ütközés után kiszállt az autóból, majd tüzet nyitott a környéken tartózkodókra, ez hivatalosan még ne erősítették meg. A rendőrség a helyszínen viszonozta a tüzet.

Kapcsolódó cikk KTK: a terrorveszélyt növeli a szír gép érkezéséről szóló álhír Az Alkotmányvédelmi Hivatal vizsgálatot indít.

Egy szemtanú, Whit Davis a BBC-nek azt mondta: „Már kora estétől a Bourbon Streeten és környékén voltunk. A bárban nem hallottunk lövöldözést vagy ütközéseket, mert a zene olyan hangos volt” – mondta Davis, aki szerint az emberek futni kezdtek és asztalok alá bújtak, „mintha egy aktív lövöldöző elleni gyakorlat lenne.”

Videók és közösségi médiás bejegyzések szerint a helyszínen káosz uralkodott: a lövések hangja és a pánikba esett emberek futása is jól hallható és látható a felvételeken.

BREAKING NEWS: GRAPHIC WARNING: Mass casualties as car rams into crown in New Orleans. Several dead… Bourbon Street shut down … I knew this would happen somewhere #terroristattack #ThanksBiden pic.twitter.com/oVroB6wdyU

A város katasztrófavédelmi osztálya arra kérte a lakosokat, hogy kerüljék el a környéket.

A rendőrség még vizsgálja az eset részleteit, és egyelőre nem tisztázott, hogy mi motiválhatta a támadót.

Police confirm 10 dead, 30 injured in New Orleans mass casualty event—according to eyewitnesses, the driver plowed into a crowd celebrating the New Year, got out of the vehicle, then opened fire. Police fired back. pic.twitter.com/vIkbTwowf1