A kisebb színházak is megsínylik az energiaválságot

Nem csak az országszerte ismert, nagy kőszínházak szembesülnek az energiaköltségek megugrásával. Azok az úgynevezett független színházak, melyeknek nem az állam és/vagy önkormányzat a fenntartója, ugyancsak kihívások elé néznek.

A nagyobb budapesti színházak mostanában, az évad kezdetén kötnek új szerződéseket az energiaszolgáltatóval. A földgázválság, az augusztus végi, megawattóránként 339 eurós gázárcsúcs lecsapódott az ő szerződéseikben is, erről lapunk is beszámolt.

Kapcsolódó cikk Gigantikus eltérések a budapesti kőszínházaknak adott gázárajánlatokban Szeptember végén még két és félszeres, ma már „csak” másfélszeres áron kínálja a gázt az MVM a színházaknak.

A kisebb, független színházak körében is érdeklődtünk, hogyan érinti őket az energiaárak megugrása. Bár körképünkből úgy tűnik, legtöbbjük bérli a játszóhelyet, próbatermet, raktárat, irodát, de az energia drágulása a bérleti díjakban is lecsapódik. Nehezíti helyzetüket, hogy ők a szponzori vagy pályázati támogatások mellett nem számíthatnak olyan mértékű forrásra, mint az állam vagy egy önkormányzat, így számukra fontos pénzügyi forrás a nézőktől származó jegybevétel.

Azonban gazdasági válság, vágtató infláció, megélhetési nehézség esetén

„a kultúra van az elsők között, amiről az emberek lemondani kényszerülnek, hiszen fizetniük kell a rezsit, lakbért, élelmiszert stb.”

– összegezte megkeresésünkre Lábán Katalin, az RS9 Színház igazgatója. Ő a szférában úgy látja, nagyon sok színház van abban a helyzetben, hogy nem tudja, vajon nyitva tud-e tartani a téli időszakban. Többen már bejelentették, hogy bemutatókat halasztanak el, vagy a nagyszínpadon nem játszanak majd, mert kigazdálkodhatatlan a rezsi – fűzte hozzá a színházvezető.

A megugró energiaköltségek kihívások elé állítják a független színházakat (Fotó: Unsplash) A megugró energiaköltségek kihívások elé állítják a független színházakat (Fotó: Unsplash)

Körképünkben a független színházaktól azt kérdeztük, mennyivel emelkednek meg számukra a rezsiköltségek, emiatt rákényszerülnek-e a jegyárak megemelésére. Arra is kíváncsiak voltunk, ennek hatására hogyan alakul a színházba járási kedv.

A Budapest szívében található Rózsavölgyi Szalon bérli a színháztermét, ám a rezsiszámlákat maguk fizetik. Úgy számolnak,

az energiaköltségeik a korábbiak hatszorosára emelkednek.

Megkeresésünkre azt mondták, nem tudnak és nem is akarnak jegyárat emelni, a megnövekedett költségeket kevesebb előadással, illetve bemutatók elhalasztásával (a korábbi, évadonként 6-8 premier helyett a 2022/23-as évadban csak 5 lesz) gazdálkodják ki.

Saját ingatlannal rendelkezik az RS9 Színház, amelynek igazgatója, Lábán Katalin közölte, a villanyáramot a korábbi ár 6,4-szereséért kapják, a gázról azonban nem tudtak nyilatkozni, ugyanis július óta nem kaptak számlát. „Azt a tájékoztatást kaptuk, hogy jelenleg számlázási stop van az olyan ügyfelekkel kapcsolatban, mint mi (egyesület)” – tette hozzá válaszában.

Ők 400 forinttal voltak kénytelenek emelni a jegyáraikat az évad elején,

további emelést nem terveznek, hiszen annyival nem tudnának emelni, mint amennyivel a rezsi nő – írja. Nem tervezik, hogy bemutatókat halasszanak el, mert kicsi, kétszer 50 fős nézőterük van, ahol egyelőre megfelelő a hőmérséklet.

A Holdvilág Kamaraszínház válaszában azt írta, most, a 28. évadjuk elején meg kellett szüntetniük állandó játszóhelyüket, mert nem bírták fizetni a bérleti díjat, melyben az energia is benne volt. Most csak raktárat és irodát bérelnek. Előadásaikat meghívások alapján, úgynevezett „utazótársulatként” teljesítik.

„Visszatértünk hát a kezdetekhez…”

– áll a lapunknak küldött válaszukban. Úgy tapasztalták, a színházba járási kedv még a pandémia idején csappant meg, és nagyon sok előadást mondtak vissza csoportok, vagy mert valaki beteg lett, vagy mert féltek, hogy valaki a színházban betegszik meg.

A veresegyházi Veres 1 Színház arról tájékoztatott, az önkormányzattól bérlik a színháztermet, és az energiaszámláról is konkrét adatokat tudtak mondani. A termet ugyan termálfűtéssel fűtik, így gázra nem költenek, de

a termálfűtés szivattyúinak üzemeltetése jelentős áramfogyasztást igényel.

Mint írják, Veresegyháznak most december 31-én fog lejárni a villamosenergia-szerződése az MVM-mel, ebben 19 forint volt az áram kilowattóránkénti ára. Az MVM új ajánlata 421 forintról szól. A Veres 1 Színház is árat emelt, de úgy tapasztalják, a 20 százalékos emelkedés ellenére nem csökkent a színházlátogatási kedv, sőt, elérte a pandémia előtti szintet.

A Scherer Péter, Mucsi Zoltán, Katona László és Kovács Krisztián nevével fémjelzett Nézőművészeti Kft. is azt írta, nincs saját vagy bérelt játszó-, próba-, vagy iroda- és raktárhelyiségük, így a befogadó intézményekkel állnak csak szerződésben. Velük egyeztetve volt olyan, ahol emelték a jegyárakat. Mint írták, egyelőre nem érződik, hogy a közönség jegyvásárlásai emiatt csökkennének, de tartanak tőle, hogy a téli hónapok alatt ez be fog következni még a változatlan helyárú előadásaiknál is.

A Manna Produkció is arról tájékoztatott minket, saját játszóhelyük nincs, így nincs szerződésük földgázra vagy villamos energiára. Egy raktárat azonban bérelnek, ahol – mint írják – lehet, hogy megszűnik a fűtési szolgáltatás télre, ami az érzékenyebb jelmezeket és kellékeket tönkreteheti.

„A ragasztások, illesztések megfagynak, széttöredezhetnek, az anyagok egy része nem fogja bírni állagromlás nélkül a hideget”

– részletezik. Egy bérelt irodájuk van, és már jelezték számukra, hogy annak bérleti díja emelkedni fog.

A budapesti XV. kerületben közösségi színházként működő, KOMA Bázis egy közművelődési megállapodás keretében dolgozik együtt a kerülettel. Ennek a megállapodásnak a keretében támogatásként kapják a kerülettől az általuk használt épületet és a rezsi használatért sem fizetnek – válaszolták megkeresésünkre. Ám – mint írják –

a rezsiválság miatt a kerület szeretné, ha csökkentenék a színház nyitvatartását,

így azt sem tudják, januártól egyáltalán tovább tud-e működni a színházuk.

A Mundruczó Kornál és Büki Dóra alapította Proton Színháznak ugyancsak nincs saját játszóhelye, próbaterme, így nincs rezsiszerződésük sem. Ám játszóhelyeik közül

a Tranzit már bezárt, a Trafó megszorításokat alkalmaz, ezek hatására szűkül az előadásaik megtartására alkalmas terek, partnerek, lehetőségek száma

– válaszolták megkeresésünkre. A jegyárakon ők is emeltek, de ebben az emelésben a rezsiválságon túl benne van az infláció és a forint elértéktelenedése is – áll válaszukban.

A VI. kerületi Jókai utcai Hatszín Teátrum ugyancsak bérlőként veszi ki játszóhelyét. A rezsiköltségekről annyi információt tudtak adni, hogy a tulajdonosok „dolgoznak az alternatív megoldásokon”. Egyelőre csak kis mértékben és csak bizonyos előadásoknál emelték a jegyáraikat, inkább a jobb kihasználtságra és a nagyobb nézőszámra koncentrálnak – írják. hozzátéve, eddig még esett nagyobb mértékben a nézőszám, de az előrejelzések alapján azt várják, hogy a következő év elején várható csökkenés.

A színházvezetők a nehézségek ellenére hálásak munkatársaiknak és a közönségnek is. Többen is kérték, említsük meg társulatuk felé megnyilvánuló köszönetüket. Ahogy Karácsony Ágnes, a Rózsavölgyi Szalon sajtófőnöke fogalmazott lapunknak: