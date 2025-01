Hiába tiltakoztak az ukránok, bemutatták Budapesten a vitatott orosz dokumentumfilmet

A film megosztó, de semmilyen szándékolt propaganda nincs benne, vannak benne viszont tragikus sorsok, háborúkritika és sok-sok szenvedés, írta laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár, amely részt vett a bemutatón.

Beszámolója szerint az előadáson totális teltház volt, és jelen volt a dokumentumfilm orosz-kanadai rendezője is. Anastasia Trofimova a film utáni beszélgetésen azt mondta, hogy a történet orosz emberekről, a front orosz oldaláról szól, ahová a nyugati média csak alig jut el. „Amikor ott voltam, embereket láttam, nem politikai szlogeneket.”

Bendarzsevszkij Anton, a posztszovjet térség szakértője arról beszélt, hogy nem tartja propagandának a filmet, mégha az nem is mutatja be a valóság minden szeletét. Szerinte azért is támadták az ukránok, mert nem dehumanizálja az orosz katonákat, és szimpátiát kelthet a nézőkben irántuk.

