Itt a céges bulik szezonja – így ne csináljunk hülyét magunkból!

Egy céges év végi bulinál kulcskérdés a helyszín kiválasztása. Ez sokszor attól függ, kivel bartereztünk évközben, és a cég melyik vezetőjének van jó üzleti viszonya az adott hellyel. A frappáns helyszín fél siker, például ha az egy kortárs galéria – de gondoskodjunk ülőhelyekről, mert órákig senki se akar ácsorogni, inkább hazamegy.

Szintén fontos: legyen könnyen megközelíthető tömegközlekedéssel a helyszín – vidéki hangulatos pincefaluk nem nyerők, hiszen aki vezet, nem ihat, akkor tehát ott kell aludni. Egyes helyeken divat év végi összefoglaló vezetői beszédet tartani, ha tényleg szükség van rá, akkor az legyen rövid.

Van, ahol divat a zenei aláfestés – de ezzel csak óvatosan! Ne legyen hangos, mert egyrészt akkor nem lehet beszélgetni, másrészt táncolni manapság kevesen akarnak. Magyarul, nem biztos, hogy szükség van rá, legfeljebb némi semleges kellemes háttérmuzsikára.

A jó hangulat fontos, de a túl jó hangulat másnap kellemetlen szituációkhoz vezethet

A céges év végi parti ahány, annyiféle. Más egy idegenforgalmi képviseletnél, nagykövetségnél, egy multinál és egy hazai kisvállalkozásnál. Mindegyik íratlan szabálya, hogy legyünk ott, hacsak nem történt valamilyen tragédia a családban. Meg kell mutatni magunkat, mert ez fontos lehet az előmenetelünk szempontjából

Se turkálósat, se Pradát!

Mi vegyünk fel? Ez elsősorban nőknél szempont. Talán a startup cégeknél nem, ott inkább a minél bohókásabb öltözék a menő. Ez utóbbi vállalkozásoknál a férfiak sosem vesznek fel zakót, nemhogy öltönyt, ilyenkor tehát vicces volna a nőknek kisestélyi mellett dönteni. Mert az is disszonáns, ha a lányok elegánsak, míg a fiúk farmerben és pulóverben jönnek. Alaptörvény a hölgyeknél, hogy a kiválasztott ruha legyen szolid, de jó minőségű. Nem turkálós, de persze Pradát sem szükséges viselni. A parfüm ne legyen túl erős, mert elnyomja az étel illatát.

Mobiltelefon visszafogva! Elrontja a hangulatot, ha a meghívott egy percre sem hajlandó a telefont letenni a kezéből, és a jelen lévő kollégáival nem akar társalogni, viszont a neten lóg a távol lévő barátaival.

Se túl lazán, se túl mereven - ez az öltözködésre is igaz

Mikor érkezzünk? Ne menjünk oda előtte fél órával, mert akkor egyedül ücsörgünk az asztalnál egy limonádéval, és fura, ha mi fogadjuk a többieket, de ne is késsünk sokat. Már csak azért sem, mert akkor a legjobb helyek az asztalnál – mondjuk az igazgató közelében, vagy a kiszemelt párunknál – már foglaltak lesznek.

A főnöknek illik körbejárni-ülni, mindenkivel egy-két személyes szót váltani – nem árt, ha néven szólítja ilyenkor a beosztottat. Ez kisebb cégeknél természetes, nagy multiknál már problémásabb. A munkaértékelést, dicséretet, megrovást hagyjuk máskorra, ilyenkor lazítunk, koccintunk.

Ne érkezzünk éhesen és ne táncoljunk az asztal tetején!

Mindig legyünk visszafogottak az evést és ivást illetően, soha ne érkezzünk éhesen. Egyrészt, mert hamar becsípünk, másrészt mert akkor türelmetlen az ember, és esetleg eszébe jutnak az évközbeni konfliktusok. Nem illik odarohanni a büféasztalhoz, mert megszólnak. Praktikus amerikai ötlet, hogy mindig legyen a kezünkben egy pohár, de inkább alibinek, ha ugyanis a pezsgőt narancslével eresztjük fel, úgy tűnik, mintha absztinensek lennénk. Ahogy ürülnek a poharak, úgy oldódik a gátlás, ami veszélyes, évek komoly munkáját teheti tönkre egy ilyen ballépés. Nehogy úgy járjunk, mint Bridget Jones, aki a buli vége felé már az asztalon táncolt bikiniben. A parti után ugyanis másnap be kell menni józanul dolgozni.

Alkoholos állapotban az ember hajlamos őszintének lenni, ez sokszor kellemetlen lehet. Főleg, ha a régi exszel is összefutunk… Mások sikereinek, díjainak örüljünk – vagy legalább tegyünk úgy. Ez mindig nagyvonalúságra vall, aki irigy, azt lesajnálják.

Ismerkedjünk, beszélgessünk semleges témákról!

A mosoly, a kedvesség mindig jól jöhet. Semleges beszédtémák közül válogassunk. Stop a munkahelyi intrikáknak és – főleg a nagyobb cégeknél – a politikának! Nem tudni, ki kivel van – vagy volt – jóban, és melyik oldalon áll, ez Magyarországon különösen fontos.

Elegyedjünk szóba az általunk még ismeretlen munkatársakkal, másik emeleten dolgozókkal, az adminisztratív munkát végzőkkel, a nálunk fiatalabbakkal, kezdőkkel vagy éppen szeniorokkal. Téma azért akad bőven: a helyszín – ennek főleg a dicsérete, mert nem tudhatjuk, ki választotta –, a menü, az időjárás, könyvek, színház, a közelgő ünnepek. A főnök feleségével is legyünk kedvesek, itt még inkább meggondolandó a beszédtéma, ne legyen túl személyes.

Az Igazából szerelem alapmű

Buli előtt érdemes megnézni újra a százszor látott Love Actually – magyarul: Igazából szerelem – című filmet, ahol minden partibukfenc vagy éppen jó idea megtalálható, a frappáns helyszíntől és a főnök elcsábításától a nagy szerelem bevallásáig és elszúrásáig. A szereplők itt persze nem tehetnek a kudarcokról, ez a forgatókönyv írók műve…, de lehet belőle tanulni.

Aminek nincs helye a partin, legalábbis látványosan, a flörtölés – ahogy dédanyáink mondták –, legfeljebb a szemezgetés, de látványosan azt se. Legfeljebb tudakoljuk meg, hogy a kiszemelt hölgy vagy úr melyik részlegen dolgozik.