Nem túl rózsás a helyzet a magyar építőanyag-iparban

Ezekre megfelelő és a gazdaságot hatékonyan fehérítő megoldás lenne a 27 százalék és az 5 százalék közötti áfakülönbség visszatérítése - a családi otthonteremtési kedvezmény (csok) magánerős beruházás mintájára - számlakötelezettség mellett, olyan módon, hogy a kedvezmény közvetlenül a tulajdonosokhoz kerüljön. Ez országos viszonylatban illeszkedne a meglévő csok intézkedésekhez, és jól egészítené ki a rozsdaövezetekre már bejelentett , 5 százalékos újlakás- és lakásbérleti áfára vonatkozó döntéseket is - írta a MÉASZ.

Az építőkémia termékek (ragasztóanyagok, tömítőanyagok, homlokzati hőszigetelő rendszerek ragasztói, stb.) iránti kereslet a második negyedév elején az első negyedév fokozott felhalmozása után jelentősen, akár 20-25 százalékkal is visszaesett, azonban a második negyedév közepétől, a számos befejeződő újlakás-projekt és kisebb ipari projektek eredményeként vissza tudott erősödni, így az egyes termékcsoportok volumene a második negyedévben és júliusban jellemzően 5-10 százalékkal maradt el 2019 azonos időszakától.

Az égetett kerámia téglánál a második negyedévben és júliusban főként stagnálást, illetve egyes gyártóknál egyszámjegyű csökkenést tapasztaltak az első negyedévi 10-20 százalékos visszaesést követően. Az árak stagnálhattak vagy akár csökkenhettek is, mivel egyes téglagyártóknál jelentős készletek halmozódtak fel.

Akár 5-15 százalékkal is csökkenhetett a magasépítéshez, különösen a lakóingatlanok építéséhez felhasznált építőanyagok és építési termékek értékesítési volumene a második negyedévben és júliusban 2019 azonos időszakához képest - közölte a Magyar Építőanyag és Építési Termék Szövetség (MÉASZ) az MTI-vel.

