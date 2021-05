4,6 millió fölé kúszott a beoltottak száma, 3 hónapja nem volt ilyen kevés napi áldozat

A legfrissebb tájékoztatás szerint 718 az új Covid-fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 798 147 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. 15 826 tesztet végeztek, ezek 4,5 százaléka lett pozitív - ez a legalacsonyabb pozitivitási ráta a hivatalos adatok alapján a harmadik hullámban.

Elhunyt 61 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 29 175 főre emelkedett. Ennél kevesebb napi áldozatról utoljára februárban érkezett jelentés - 22-én 48 elhunytat jelentettek.

A gyógyultak száma 6480-nal emelkedett, 625 088 fő mondhatja el magáról hivatalosan, hogy átesett a fertőzésen. Az aktív fertőzöttek száma pedig 5823-mal 143 884 főre csökkent.

2270 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 261-en vannak lélegeztetőgépen. A kórházban ápoltak száma 183-mal csökkent egy nap alatt, a lélegeztetőgépen lévőké 47-tel.

Folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma 4 600 012 fő, közülük 2 701 789 fő már a második oltását is megkapta. Az oltottak száma 45 333-mal nőtt egy nap alatt. Már több mint 5 millióan regisztráltak oltásra és 81 százalékuk meg is kapta azt. Ma is folytatódik a regisztrált és időpontot foglalt 16-18 évesek oltása a kórházi oltópontokon. Őket arra kérik, hogy ne felejtsék otthon a szülői hozzájáruló nyilatkozatot! Az SMS-t kapott regisztráltak továbbra is tudnak online időpontot foglalni Pfizer-oltásra, emellett minden érvényes regisztrációval rendelkező továbbra is tud Sinopharm, AstraZeneca és Szputnyik oltásokat foglalni. A háziorvosok Sinopharm, Janssen és Moderna vakcinákkal tudják folytatni az oltást. Ma újabb Sinopharm szállítmány érkezik.

Az újraindítás következő fokozata 5 millió beoltottnál várható – ezt Orbán Viktor miniszterelnök jelentette be péntek reggeli nyilatkozatában. A héten összesen 311 371-gyel nőtt a szám, a napi átlag 44 282, ebben a tempóban a jövő héten még nem lesz meg az 5 millió oltott, de a Pfizer-oltási kampány gyorsíthatja a számok emelkedését.

Már le lehet tölteni azt a jelenleg tesztüzemmódban működő mobilalkalmazást, amely igazolja az oltás tényét, ezzel képes a védettségi igazolvány kiváltásra. A Google Play áruházban „EESZT alkalmazás” nevű, az App Store-ban pedig „EESZT Lakossagi” nevű applikáció nagyban megkönnyíti mind az oltottak, mind a sok embert fogadó szolgáltatók (pl. mozik, színházak, koncertek, fesztiválok, sport és egyéb rendezvények szervezőinek, vagy akár éttermek) dolgát. Azokon a helyeken, ahol a látogatás védettségi igazolványhoz kötött, a szolgáltató mostantól - a védettségi igazolvány felmutatása helyett - akár QR-kód leolvasóval is ellenőrizheti, hogy a látogató oltott-e vagy sem.