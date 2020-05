8 nap alatt megduplázódott a pünkösdi szállásfoglalások száma

Az oldal adatai alapján a 10 legnépszerűbb úti cél között van Nyíregyháza, Hévíz, Hajdúszoboszló, Miskolctapolca és Pécs is. A szálláshelyek többsége tartotta az átlagos árszintet, nem emeltek árat az ünnepi időszak miatt.

A pünkösdi hosszú hétvégére szóló foglalások kétharmada 50 ezer forint alatti kategóriát képvisel, az átlagos foglalási érték 49 ezer forint, ami mintegy 9 százalékos emelkedés a tavalyihoz képest. A legtelítettebb nap május 30-a, szombat lesz. A többség átlagosan 2 éjszakára utazik. A foglalások mintegy kétharmada ellátás nélküli, 16 százaléka félpanziós, és 1 százalék alatti azok aránya, akik teljes ellátást vagy all inclusive szolgáltatást kértek.

Mint írták, az idei pünkösd az első igazi hosszú hétvége, hiszen a húsvéti és a május elsejei pihenők alatt otthon maradt az ország. A korlátozásokat feloldó intézkedések óta, május 11. és 18. között viszont megduplázódott az oldalon leadott foglalások száma, és azóta is exponenciálisan nő. Felhívták a figyelmet arra, hogy mindenki egészségesen induljon útnak, és ügyeljen a más emberektól való távolság betartására.

