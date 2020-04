A bajba került Pesti úti idősotthon élelmiszer-beszállítókat keres

Az elmúlt napok egy legelkeserítőbb híre a Pesti úti idősotthonból érkezett, ahol a lakók jelentős része kapta el a koronavírus-fertőzést , és több idős ember is belehalt a betegségbe. A főváros - mint intézményfenntartó - felelősségét hangoztatják az eset kapcsán a kormány illetékes szervei, illetve vezető politikusai míg a budapesti főpolgármester, Karácsony Gergely olyan dokumentumokat tett közzé, amelyek szerint a főváros gondosan járt el, kérve az egészségügyi intézményekbe szállított idős emberek szűrését az otthonba történő visszaszállításuk előtt.

Egyidőben a koronavírus sajnálatos felbukkanásával a Pesti úti idősotthonban , jelent meg az intézmény közbeszerzési kiírása alapvető élelmiszerek beszerzésére a következő 24 hónapra. A nyolcféle tételből álló listára az ajánlatot május 15-ig lehet beadni, és erre bizonyára sor is fog kerülni, függetlenül az otthonban uralkodó állapotoktól, mivel az élelmiszerellátást változtatlanul biztosítani kell a bent lakók részére.

