Tovább billent az ország nyugatra és középre – a vándorlás és a lakásépítések a megmondhatói

A KSH a napokban hozta nyilvánosságra a tavalyi belső vándorlási folyamatokra vonatkozó adatait, amik nem meglepő módon a korábbi vándorlási irányok erősödését jelzik, egyúttal iránymutatók a településfejlesztés és a különféle ingatlanfejlesztések, lakásépítések és a szociális infrastruktúra bővítések számára. Ennek nyomán már látható, hogy folytatódik az ország több részre szakadása, ugyanakkor az is egyértelműbb, hogy az ily módon nyugatra és középre billent ország mely pontjain lehet nagyobb kínálatra számítani a közeljövőben, például a lakások vagy a kiskereskedelem terén.

Elsőre talán nem kellene aggódni azoknak, akik a megyék és régiók közötti különbségek növekedésétől félnek és az elnéptelenedett falvaktól tartanak. Tavaly ugyanis „csak” 265 ezren változtattak állandó és 302 ezren ideiglenes lakóhelyet, ami a teljes belföldi vándorlásban 14 ezer fős, vagyis 2,4 százalékos csökkenés az előző évihez viszonyítva. A hivatal azt feltételezi, hogy a visszaesés a koronavírus-járvány hatásának tudható be, a korábbi évekre jellemző vándorlások egy része elmaradt 2020-ban. Az állandó jelleggel vándorlók száma közel 20 ezer fővel csökkent 2019-hez képest, amit az ideiglenes vándorlások számának növekedése csak részben tudott ellensúlyozni.

A jelentés azonban azt is megállapítja, hogy a Budapestről elvándorlók számának jelentős növekedése mellett kevesebben költöztek a fővárosba, mint egy évvel korábban, ami elsődlegesen szintén a járványhelyzetből fakadó korlátozásoknak és lezárásoknak tudható be. Ahogy a fenti térképen is jól látszik, a főváros teljes belföldi vándorlási mérlege 2020-ban is negatív egyenleget mutatott, ám a vándorlási veszteség közel háromszorosára, 16 400 főre nőtt a 2019-es 5698-ról. Miközben az állandó lakóhely-változtatások az egy évvel korábbinál is nagyobb, 8650 fős veszteséget okoztak, az ideiglenes vándorlások is kiugró mértékben, 7750 fővel csökkentették Budapest népességszámát.