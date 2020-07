A cseh kormány hirtelen támogatni kezdte a szabad fegyvertartást

A téma az elmúlt hónapokban a cseh sajtóban és a közéletben is nagyon éles volt. Az egyik oldal szerint a fegyveres önvédelem alapvető emberi jog, míg a másik azt állítja, hogy a jogszabály elfogadása a biztonsági helyzet romlásához fog vezetni az országban. Az alkotmánytörvényt módosító javaslat elfogadásához a parlament mindkét házában háromötödös többségre van szükség.

A felsőház javaslata szerint az állampolgárok jogát a fegyveres önvédelemre és védelemre az emberi szabadságjogok listájába foglalnák bele, amely része a cseh alkotmánynak. "A saját, illetve más ember életének fegyveres védelme a törvény által meghatározott feltételek mellett biztosított" - olvasható egyebek között a javaslatban, amelyet az ellenzéki Polgári Demokratikus Párt (ODS) szenátori csoportja kezdeményezett, és a felsőház is elfogadott.

"A döntés rendkívül heves vita után született meg" - mondta Benesová újságíróknak, de további részleteket nem árult el. Lubomír Metnar védelmi miniszter rámutatott: a miniszterek egy része - saját magát is beleértve - a heves vita során megváltoztatta korábbi elutasító vagy tartózkodó álláspontját, "tekintettel a biztonsági helyzet alakulására Csehországban". Részleteket azonban ő sem közölt.

Támogatja a cseh kormány azt a szenátusi javaslatot, hogy a cseh állampolgároknak alkotmányos joga legyen a fegyveres önvédelemre és védelemre - jelentette be Marie Benesová igazságügyi miniszter hétfőn este a kormány ülése utáni sajtótájékoztatón Prágában.

