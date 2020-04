Orbán Viktor manővereit igyekszik átlátni a Financial Times

Az egyik legnívósabb gazdasági lap hosszabb cikkben mutatja be, milyen intézkedéseket hozott Orbán Viktor a koronavírus miatt kihirdetett veszélyhelyzetben, amelyek miatt most fél Európa ráncolja a homlokát.

Húsvét vasárnap Orbán Viktor meglepetésszerű látogatást tett a szekszárdi Balassa János kórházba. Mielőtt belépett volna, a védőöltözetben levő kórházi dolgozó megmérte a magyar kormányfő hőmérsékletét és megkérdezte tőle, hogy tapasztalta-e magán a koronavírus tüneteit - kezdi a lap napi összefoglaló hírlevele.

"Egyiket sem? Superman!" - kiáltott fel a kórházi dolgozó a miniszterelnök Facebook-oldalra feltett videó szerint.

Bár orvosi értelemben lehet, hogy Orbán nem legyőzhetetlen - hőmérséklete 34,5 celsius volt, így magára egy kupica melegítő pálinkát írt elő - politikailag megingathatatlannak tűnik, legalábbis addig, amíg a kormánya által a járvány leküzdése miatt meghirdetett vészhelyzet tart.

Koronát kovácsolni a vírusból

Kedd reggel 1500 regisztrált beteg és 122 halottja (a mai adatok szerint 1579 beteg és már 134 halott) volt Magyarországon a koronavírusnak, ami tizedannyi, mint a szomszédos Ausztriában. Az IMF előrejelzése szerint Magyarország Málta után a legjobban vészeli át járvány okozta válságot, csak 3,1 százalékos visszaesést lesz kénytelen elviselni. Mégis, Orbán Viktor arra használta a globális válságot, hogy további hatalmat koncentráljon magánál, így akarva újraformálni Magyarország politikai és gazdasági színpadát.

Az üzleti lap felidézi, hogy a magyar kormányfő március végén bevezette a hátorzatlan időre szóló rendeleti kormányzást, úgy módosítva a büntető törvénykönyvet, hogy akár öt év börtön járjon rémhírterjesztésért. A Financial Times megemlékezik arról is, hogy a kormány a hadsereg kéviselőit küldte 140 céghez, megemlítve, hogy többségük legalább részben állami tulajdonú, de vannak köztük magáncégek is, mint például a Robert Bosch magyar leánya.

"A magyar kormány rendkívül fontosnak tartja és segíti, hogy a legnagyobb munkaadók - mint a Bosch is - ebben a válságos helyzetben tovább folytassák tevékenységüket, ameddig csak tudják. Ezért néhány kormányzati alkalmazott segít a vámkezelésnél, áruszállításnál" - írta a Bosch közleményében, amit ugyan előzetesen jóvá kellett hagyatnia a magyar hatóságokkal - írja a lap.

Bár a megfigyelőket nem nagyon hozta lázba a cégeknél felbukkanó katonai jelenlét, az üzleti szféra néhány tagja csendben azért megjegyezte, hogy ez a jelenlét kiváló kommunikációs csatornát biztosít a kormányhoz ezekben kritikus időkben.

A Financial Times felidézi azt a rendeletet is, amely ingyenes parkolást biztosít, valamint azt is, amely elveszi az önkorányzatoktól a gépjárműadóból származó bevételeket, és egy speciális újjáépítési alapba utalja, megfosztva a helyi településeket egy fontos bevételi forrástól. Megemlítik azt is, hogy a politikai pártok bevételeik felét ugyanebbe az alapba kell utalniuk, ami sok elemző szerint tovább gyengíti az amúgy is küszködő ellenzéket. A Die Welt-nek adott interjújában Varga Judit pénzügyminiszter pedig arra utalt, hogy némely vészhelyzeti rendelet állandó lehet majd.

Állandósult őrjárat

A magyar miniszterelnök naponta legalább egy kórházba látogat, ami afféle meglepetésszerű leltározás, ahogy Orbán ezt szokásos pénteki rádióinterjújában elmondta. Péntek óta a kormány kirúgott két kórházigazgatót, ami megrázta a frontvonalban küzdő egészségügyiseket. Az egyik igazgatót, aki már tíz éve vezette a kórházat, azért rúgták ki, mert "nem biztosította időben az adatok elektronikus átadását". Egy másikat azzal vádoltak, hogy nem tartja be a kormány utasításait, kollégái viszont kifejezték elégdetlenségüket, dühüket a kormány intézkedésével szemben.

A kormány megpróbálja összekötni a járványt és az illegális migárciót is. A múlt pénteki rendelet szerint további 30 milliárd forintot különít el a kormány "a kivételes migrációs nyomás" elleni küzdelemre, noha az elmúlt héten összesen 12 illegális behatolást regisztrált és 21 illegális migránst fogott el a magyar rendőrség.

A magyar hatóságok olyan magánszemélyek ellen is nyomozásokat kezdtek, aki a koronavírus veszélyére figyelmeztettel. Így nyomozás indult a mohácsi polgármester ellen, aki egy Facebook-videóban arról beszélt, hogy választókerülete a betegség gócpontja lehet.

Nincs lazítás

Míg számos ország már a korlátozások lazításának időpontját kezdte kijelölni, Orbán Viktor arról beszélt, hogy akár határozatlan időre is meghosszabbíthatja azt. A helyzetet minden héten áttekintik, és ennek alapján döntenek a mozgás korlátozásáról vagy enyhítéséről.

A kormányfő a költségvetést illetően viszont hajthatatlan maradt, annak ellenére, hogy 15 neves közgadász közös nyílt levélben vélte úgy, hogy a kormány által közzétett csomag a gazdasági válság kezelésére elégtelen, a társadalmi katasztrófával pedig említés szintjén sem foglalkozik.

A magyar miniszterelnök visszautasította az IMF pénzügyi támogatását vagy a költségvetési hiány 2,7 százalék fölé emelkedését is. A költségvetési hiány szent tehén számára, a nemzeti függetlenség szimbólumának tekinti az EU szabályai alól, mondta Chikán Attila, a nyílt levél egyik aláírója, az első Orbán-kormány gazdasági minisztere.

Chikán szerint ez a stratégia "sokkal inkább épít a hatalmi praktikákra, mint a gazdaság irányításának technikájára, amit pedig sokkal inkább figyelembe kellett volna venni a társadalmi következmények fényében".