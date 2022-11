A Fradi 4-5 évre egyeduralkodó lesz a bajnokságban - Klasszis podcast

A Fradi az Európa Ligában lényegében várakozáson felüli teljesítményt nyújtott, hasonló eredményben talán csak a szurkolók reménykedhettek igazán. De vajon mire lehet számítani a csapattól tavasszal? - erről is elmondták véleményüket kollégáink az e heti podcast műsorunkban. A Fradi sikere mellett terítékre került a hazai bajnokság is. Nagy kérdés ugyanis, hogy vajon hogyan hat az NBI-re a ferencvárosi csapat kiemelkedése a mezőnyből mind anyagi, mind szakmai szempontból. Abban lényegében egyetértettek kollégáink, hogy a következő 4-5 évben a helyzet változatlan lehet: a Fradi toronymagasan nyeri az aranyakat majd, ám felvetődött, hogy ez a helyzet mennyire lehet motiváló a versenytársaknak és magának a Fradinak is.

Az Mfor.hu Közbeszéd című műsorának e heti résztvevői: Székely Sarolta, Csabai Károly és Gáspár András. Fotó: Mfor /Izsó Márton Artúr Az Mfor.hu Közbeszéd című műsorának e heti résztvevői: Székely Sarolta, Csabai Károly és Gáspár András. Fotó: Mfor /Izsó Márton Artúr

A Kecskemét meglepő szezonkezdete és őszi szereplése mellett az elmúlt hetek kiemelkedő válogatotti híréről, Dzsudzsák Balázs válogatottságáról is elmondták véleményüket a beszélgetőfelek, mely ahogy sokakat, úgy őket is megosztotta már.

Nem így a katari világbajnokság, melyre szintén kitértek a beszélgetés végén, elmondva, hogy akármennyire is szerethetjük a focit, ez a világbajnokság nem nyújtja azt a feszült és izgatott várakozást, mint az összes többi korábbi. Hogy ennek mi az oka, az kiderül az Mfor.hu Közbeszéd című műsorából a Klasszis podcast csatornán.

A beszélgetést itt hallgathatja meg:

