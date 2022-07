A francia Riviérára érkezett a NER szuperjachtja és magánrepülője

Szinte állandó mozgásban vannak a NER luxusjárművei vízen és levegőben ezen a nyáron; a luxusrepülő és a két, Szíjj László tulajdonában lévő luxusjacht egyaránt szép helyeken járt, ám úgy tűnik, az elmúlt hetekben nem keresztezték egymás útját.

Szíjj László az L&L Charter Ltd. máltai offshore-cégével vette nyilvántartásba a Szijjártó Pétert is jachtoztató 7 milliárdos Lady MRD-t, majd tavaly nyár közepén egy ennél is nagyobbat, a majdnem 50 méter hosszú Seagull MRD-t - adta hírül az Átlátszó. Utóbbi igazi szuperjact, hiszen a Benetti olaszországi gyárában hagyományosan csak egyedi megrendelésre készül.

Úgy tűnik, hogy az elmúlt hetekben a Lady MRD a horvát vizeken köröz, míg a Seagull MRD a francia Riviérán mozog.

A Lady MRD július 19-én délután 1 környékén érkezett meg Trogir kikötőjébe Splitből. Előtte fél napig Bol kikötőjében állomásozott, korábban egy napot Dubrovnikban is eltöltött a jacht. Hosszabb időt, 9 napot a mesés Cavtat kikötőjében is.

A Lady MRD a NER első szuperjachtja. Fotó: Marine Traffic A Lady MRD a NER első szuperjachtja. Fotó: Marine Traffic

Ez idő alatt a Seagull MRD sokkal inkább a francia partokat járta. Érdekes egybeesés, hogy a Lady MRD-hez hasonlóan ez a hajó is július 19-én kora délután kötött ki a francia Riviéra egyik városában, Cannes-ban, ahová Monacóból érkezett meg egy napi tartózkodás után. A hajó utasai az adatok alapján idén nyáron főként Cannes-t részesítik előnyben, hiszen július 9. és 18. között is itt tartózkodott a hajó - az előtte való napokban pedig a város és Monaco között ingázott.

A NER kedvenc magánrepülőjéről ma már nehezebb adatokat szerezni, az egyik legnagyobb online gépkövető oldalon, a FlightAware rendszerében ugyanis letiltották a nyilvános nyomkövetést bizonyos kormányzati adatvédelmi szabályzatra hivatkozva - számolt be korábban az Alfahír. Ennek ellenére akadnak még olyan oldalak, ahol elérhetők a gép adatai. Ha pedig ezeknek hinni lehet, a NER-elit valamely tagja vagy tagjai szintén a francia Riviérát szemelték ki mostanság maguknak.

Az elmúlt szűk egy hónapban ugyanis több alkalommal is megfordult a magánrepülő Budapest és Nizza között, legutóbb július 17-én kora délután fordult egyet. Pont két nappal azelőtt, hogy a Seagull MRD megérkezett volna Cannes-ba. Az európai repülőtereket kevésbé ismerők feltételezhetnék, hogy Nizzában van a legközelebbi repülőtér Cannes-hoz, ám ez nem igaz. 5 kilométerre van ugyanis a várost kiszolgáló Cannes-Mandelieu repülőtér. Ha tehát valamelyik NER-tagnak a luxusjachthoz hasonlóan Cannes lett volna a végső úticélja, a magánrepülő közelebb is landolhatott volna.

A cannes-i fordulók előtt kétszer Pozsonyt járta meg az OE-LEM, június 14-én és 18-án is megtette az utat a gép. Járt egyszer Bordeaux-ban is, május végén és június elején pedig Párizs-Budapest között fordult többször is.

Az elérhető adatok alapján úgy tűnik, hogy a NER-elit tagjai idén nyáron Franciaországot favorizálják úticélként. Hogy az utak magánjellegűek-e, netán üzleti, politikai okok vannak, arról nem lehetnek információink, ahogy arra vonatkozóan sem, hogy kik az utasai jelenleg a luxusjachtoknak és a magánrepülőnek.