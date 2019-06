A G7 kiszámolta, mennyit nyert Magyarország az áfacsalások visszaszorításával

Az egyik legkönnyebben elcsalható adófajta a forgalmi adó, a legtöbb országban ennek felderítése viszi el az adóhatóság legtöbb energiáját. Az Orbán-kormányok ebben sikert értek el az elmúlt években, a G7 portál számításai szerint közel felére szorulhatott vissza az áfacsalás 2010-hez képest.

Ma már kénytelenek beütni a tételt Ma már kénytelenek beütni a tételt

Ezt persze számos intézkedés segítette, mint az online pénztárgépek bevezetése, ami által azonnal adatokhoz jut az adóhivatal, vagy a közúti áruforgalom nyomon kövezését szolgáló EKÁER alkalmazása.

A portál számításai szerint annyira hatékonyak voltak ezek az intézkedések, hogy 2018-ban már a büdzsé bevételének a 3,6 százalékát biztosították a gazdaság fehéredéséből származó adóforintok. Ami azt jelenti, hogy 2012-höz képest tavaly már 524 milliárdos pluszban zárt a költségvetés, ennyi volt a nyereség.

Ennek azért volt hátulütője is, az online pénztárgépek ugyanis pont azt a vállalkozói kört - a magyar tulajdonban lévő kisboltokat - gyengítették meg, amelyek felemelése kormányzati cél volt. Ugyanis ebben a körben inkább volt jellemző, hogy egyes tételeket nem ütöttek be a pénztárgépbe.

A cikk arra is felhívja a figyelmet, hogy ez a rabló-pandúr játék soha nem ér véget, a csalók újabb trükkökhöz folyamodnak, a portál be is mutat ezek közül párat a cikkben.