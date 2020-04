A gazdaságban is tarol a vírus, rontotta a magyar kilátásokat az S&P

Hazánkkal kapcsolatban a Standard &Poor's azt jelezte még, hogy ha a gazdasági visszaesés az államháztartás tartósabb gyengülését eredményezi, és az államadósság határozott növekedési pályára állítja, az az adósbesorolás rontásával járhat. Szintén leminősítést eredményezhet, ha a magyar fizetésimérleg megborul, ez akkor következhet be a szervezet szerint, ha a külső likviditás a várakozásoknál jelentősebben romlik. De azt is kilátásba helyezték, hogy megfontolhatják a pozitív besorolást, ha az átmeneti sokk után Magyarország gazdasági teljesítménye visszatér korábbi erős növekedési pályájára, és a GDP anélkül tud bővülni, hogy külső vagy fiskális egyensúlyhiány keletkezne.

Magyarország persze erősen ki van téve a külső körülményeknek. Az S&P az Egyesült Államok és Németország esetében is nagyon súlyos visszaeséssel számol.

Azt is jelezték, hogy mindazonáltal nagy a bizonytalanság a világjárvány időtartama és az ebből következő gazdasági és költségvetési csapadék szempontjából. Összességében ezekkel indokolta a szervezet a besorolás felülvizsgálatát, és a magyarországi kilátásokat pozitívról stabilra módosították, de megerősítették az ország „BBB / A-2” szuverén hitelminősítését.

A Standard & Poor's New York-i székháza (Fotó: MTI/EPA)

Kedd éjszaka tette közzé rendkívüli felülvizsgálatát az S&P , amelyben a hitelminősítő Magyarország kilátásait rontotta. Mint közleményükben fogamaznak, arra számítanak, hogy a magyar gazdaság 2020-ban 4 százalékkal csökken , a koronavírus járvány káros következményei miatt. Annak ellenére, hogy az idei évben erős visszaesést várnak, véleményük szerint ez nem lesz tartós, mert 2021-ben már 4,7 százalékkal növekedhet a magyar gazdaság. Ugyanakkor a munkanélküliség is meglódul, ott a helyzet más országokhoz képest nem lesz tragikus, hiszen az S&P 7 százalékos rátát valószínűsít.

