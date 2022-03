A kijevi tv-tornyot vették most célba az oroszok (videó)

Többek között az angol nyelvű Kyiv Independent csatornáján is megjelent egy kép, mely szerint az oroszok a kijevi tv-tornyot vették célba, azt füstfelhő veszi körül. Más megosztott videókon a torony közvetlen környékének támadását is látni. A híradás szerint a támadás után néhány perccel a tv-adás is leállt.

Multiple strikes targeted the area around the Kyiv TV tower #Ukraine

A támadás tényét az ukrán védelmi minisztérium is megerősítette a Twitter-oldalán.

Néhány órával korábban az orosz védelmi minisztérium figyelmeztette a kijevi lakosokat otthonaik elhagyását javasolva számukra. Mint írták, több, célzott támadást terveznek Kijevben, főként technológiai központok ellen.