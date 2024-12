A kormány szerint nincs mit izgulni a 2025-ös költségvetésen

A Zöld Kötvény Keretprogram 2023. júliusi megújításának bázisán az ÁKK fenntartható pénzügyi stratégiai célja 2025-ben is a befektetői kör szélesítése, a hazai és nemzetközi piaci jelenlét biztosítása és erősítése a belföldi és deviza zöldkötvény-kibocsátások folytatásával – jelezte. A forint zöld kötvénypiacon összesen 200 milliárd forintos volumenű kibocsátással tervez az ÁKK.

Az elmúlt évekhez hasonlóan deviza projekthitel felvételt, illetve körülményektől függően az adósságkezelés céljait elősegítő egyéb devizafinanszírozást 2025-ben is elképzelhetőnek nevezte az ÁKK vezérigazgatója.

A devizakötvény-kibocsátás a tavalyinál alacsonyabb lesz, maximum 2,5 milliárd euró – ismertette a vezérigazgató. A későbbiekben Panda kötvény kibocsátást is terveznek a kínai piacon.

Ismertette: 2025-ben 12 838 milliárd forint összegű bruttó kibocsátás és hitelfelvétel várható a csereaukciókat is figyelembe véve, szemben a 13 595 milliárd forintot kitevő, elmúlt 5 éves átlagos bruttó államdósság kibocsátási volumennel.

