A látvány-csapatsportok eltérő támogatásáról is a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében rendelkeznek

A szerdai Magyar Közlönyben jelent meg az a határozat is, mely a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a látvány-csapatsportok támogatásának eltérő szabályairól kormányrendeletben intézkednek.

Kormányrendelet intézkedik továbbá a személygépkocsival közúti személyszállítást végző szolgáltatóknak a veszélyhelyzet során a lakosság ellátásában való részvételéről is.

A szerdai Magyar Közlönyben megjelent az a kormányrendelet, mely rendelkezik a veszélyhelyzet során az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga, valamint a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatás érvényesítéséhez szükséges intézkedésekről. Ennek lényege, hogy, aki a vészhelyzet alatt tölti be a korábbi kormányrendeletben meghatározott életkort, azt, ami az említett vizsgák megszerzéséhez szükséges, az erre továbbra is a korábbi feltételek szerint lesz jogosult.

A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a látvány-csapatsportok támogatásának eltérő szabályairól is kormányrendeletben intézkedik a kabinet, de szintén a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében született kormányhatározat a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság fóti telephelyének fejlesztésével összefüggő intézkedésekről is.

