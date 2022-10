A legnépszerűbb sztrádamatricák drágulnak a legjobban

Mint arról lapunk beszámolt, a NÚSZ adatközlése után kiderült, a személyforgalmi sztrádamatricák az augusztusi inflációs adatnak csaknem duplájával, 29 százalékkal fognak drágulni januártól. Ez a pénz – hasonlóan a nagyteherautók, kamionok által kilométer-arányosan fizetett e-útdíjhoz – nem marad náluk, hanem az a minisztérium kasszájába kerül, az utak kezelői koncessziós vagy kezelői szerződésben rögzített mértékben részesülnek belőle.

A kormányinfón elhangzottakkal ellentétben nem azoknak a sztrádamatricáknak az árát emelik kevésbé, amit sokan vásároltak, épp ellenkezőleg: a legnépszerűbb, személyautókra vonatkozó (D1-es kategória) hetidíja 44, havidíja pedig 71 százalékkal fog emelkedni.

Kapcsolódó cikk Kiszámoltuk: 29 százalékkal drágulnak a sztrádamatricák, a személyautók tulajdonosai szívnak nagyot Nem mondott igazat a Miniszterelnökséget vezető miniszter, szavait számadatok cáfolják.

Eddig az éves matrica 12,2-szer annyiba került, mint egy heti (tíznapos) úthasználati jog, vagyis akkor érte meg az egész esztendőre megvásárolni, ha valaki legalább 13 alkalommal ruccant ki autójával valahová. A differenciált emelés miatt most ez a szám 9-re csökken, tehát érdemes megnézni az autósnaplót, továbbra is megéri-e sok kis matricát venni, vagy érdemes-e átváltani az évesre.

Kapcsolódó cikk Éves, havi, tíznapos? Országos vagy megyei? Kis magyar matricaokoskodás Kilenc darab tíznapos matrica helyett jövőre már megéri kiváltani az éves úthasználati jogot.

És emellett szóba került az is, hogy a nagyteherautóknak, kamionoknak már október 15-től emelt útdíjat kell fizetniük, ami a szállított termék árában is meg fog jelenni, így tovább fűti az amúgy is magas inflációt.

A Millásreggeliben elhangzott teljes beszélgetés itt hallgatható meg: