A Magyar Orvosi Kamara figyelmeztetése: hiba tagadni a vírus kockázatát

A kezdeti ijedtség és szabálykövető magatartás úgy tűnik már a múlté - a koronavírussal kapcsolatban, ami nagy baj. Így gondolja ezt a Magyar Orvosi Kamara (MOK) is, ezért közleményben hívják fel az emberek figyelmét, hogy ne legyintsenek az alapvető járványügyi szabályokra, mert a növekedésnek indult fertőzésszámok könnyen feljebb kúszhatnak.

Tudjuk, hogy világszinten az elmúlt napokban többször csúcsot döntött az új fertőzöttek száma, és a környező országokban is romlik a helyzet. Azt is tudnunk kell, hogy az Egyesült Királyságban, Spanyolországban, Olaszországban vagy Svédországban lakosságarányosan közel tízszer annyi halálos áldozata volt a járványnak, mint Magyarországon.

Magyarországon a környező országokhoz képest is kiemelkedően jó járványügyi helyzet sokakban indokolatlan biztonságérzetet kelt. Csökken a lakosság kezdetben példás szabálykövetése, sokan feleslegesnek tartják a korlátozások fenntartását, és nő azoknak a száma, akik a vírus veszélyességét – vagy egyáltalán a létét –, az ebből fakadó kockázatot és a védekezési intézkedések szükségességét vitatják, beleértve a majdani védőoltás fontosságát is.

