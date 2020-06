A második fél évtől elkezdődhet a kilábalás a magyar gazdaságban

A Standard & Poor's is hangsúlyozta azonban, hogy várakozása szerint az erőteljes magyar makrogazdasági alapmutatók és az ösztönző lépések miatt a magyar gazdaság elviseli a sokkot és jövőre ismét élénk növekedésnek indul, sőt kedvező forgatókönyvek esetén a kilábalás már az idei év második felében elkezdődhet.

A Moody's szerint az idei első negyedévi 2,2 százalékos éves GDP-növekedés és a 0,4 százalékos negyedéves összevetésű visszaesés arra vall, hogy a magyar gazdaság meglehetősen jól teljesített EU-szintű összehasonlításban és néhány térségi társgazdasággal, például Csehországgal és Szlovákiával összemérve is.

Erősítették emellett a magyar gazdaság ellenállóképességét a devizaárfolyam-kilengésekkel szemben és mérsékelték az államháztartás likviditási kockázatait az államadósságon belüli devizakötelezettségek hányadának tartós csökkentését célzó szakpolitikai lépések is, valamint az, hogy csökkent a függés a nem rezidens finanszírozási forrásoktól - áll a Moody's elemzésében.

A cég kiemeli azt is, hogy

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!