A Pfizer megkezdte omikron-specifikus vakcinája tesztelését

A tesztelés során értékelik a vakcina biztonságosságát, az emberi szervezet toleranciaszintjét és immunválaszát mind első oltás, mind emlékeztető oltás esetén alkalmazva a mintegy 1420 fős, 18 és 55 év közötti, egészséges felnőtt emberekből álló mintában. A kész vakcinát az 55 év alatti korosztályoknak szánják - írja az MTI.

A klinikai tesztelés három csoportban zajlik. Az első csoport tagjai a vizsgálatot megelőző 90. és 180. nap közötti időszakban már két adagot megkaptak a Pfizer/BioNTech jelenlegi, koronavírus elleni védőoltásából. Ők egy vagy két adagot kapnak a most kifejlesztett omikron-specifikus vakcinából.

A második csoportba tartozó résztvevők már három adag Pfizer/BioNTech védőoltást kaptak a vizsgálatot megelőző 90. és 180. nap közötti időszakban. Ők egy adagot kapnak a korábbi védőoltásból vagy az újonnan kifejlesztett omikron-specifikus vakcinából.

A harmadik csoport tagjai eddig még nem kaptak koronavírus elleni védőoltást, ők három adag omikron-specifikus vakcinát fognak kapni.

Az omikron változatra most kifejlesztett védőoltást 30 mikrogrammos adagokban adják be, hasonlóan a mostani vakcinákhoz.

"Miközben a jelenlegi kutatások és az empirikus adatok is azt mutatják, hogy az emlékeztető oltások továbbra is magas szintű védelmet nyújtanak az omikron változat okozta súlyos betegséggel és a kórházi kezeléssel szemben, fel kell készülnünk arra az esetre is, ha ez a védettség idővel csökkenni kezd, és az omikron- vagy más, jövőbeli változatok okozta betegségeket kell kezelnünk" - fogalmazott a közleményben Kathrin Jansen, a Pfizer védőoltás kutatás-fejlesztéséért felelő vezető alelnöke.