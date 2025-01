A tűzzel játszik a kormány: most éppen jól járunk az orosz energiahordozókkal, de meddig?

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a politológustól!

Ismert tény, hogy az orosz költségvetés legfontosabb bevételi lábát a különböző szankciók ellenére továbbra is az olaj és a gázipar adja. Igaz, az Ukrajna ellen indított háborút követően a szektor súlya folyamatosan változott. A harcok kirobbanása előtt ugyanis a bevételek 35 százaléka származott ilyen forrásból, majd 22-ben a felrobbanó energiaáraknak köszönhetően a költségvetés 42 százaléka jött az olaj- és a gázipar révén. Azóta viszont érdemi csökkenés történt, hiszen 2023-ban 31 százalékos volt az arány, tavaly pedig az árak emelkedésének köszönhetően 31,7 százalékos. A publikus információk szerint 2024-ben nagyjából sikerült az olajtermelést szinten tartani (2 százalék volt a visszaesés), miközben földgázból még 7 százalékkal többet is hoztak felszínre.

Meglehetősen ellentmondásos adatok jelennek meg az orosz energiaiparról, hiszen a bevételeket tekintve jó évet zárt a háborús agresszor ország, közben azonban a szankciók állítólag egyre komolyabb technológiai és kereskedelmi nehézségeket okoznak számukra. Miután a magyar kormány az ukrajnai invázió kezdete óta példátlanul szoros kapcsolatokat ápol Moszkvával, így számunkra is komoly tétje van minden történésnek.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!