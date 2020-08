A vihar és felhőszakadás miatt közel 400 riasztás volt

Főleg a hirtelen felgyülemlett esővíz szivattyúzásához kérték a tűzoltók segítségét a hétfői vihar miatt, de több helyen vezetékeket is leszakított a viharos szél - tudatta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) helyettes szóvivője kedd reggel az MTI-vel.

Az utasok 30-60 perccel hosszabb eljutási idővel számolhatnak a Budapest-Pécs vasútvonalon. A csatlakozó mellékvonalakon is előfordulhatnak késések. Vasárnap délután Dúzsnál kisiklott egy tehervonat három kocsija, ezért járnak pótlóbuszok.

Kedden is marad a hétfőn életbe lépett közlekedési rend a pécsi vasúti vonalon: az S40-es személyvonatokat helyettesítő pótlóbuszok továbbra is Keszőhidegkút-Gyönk és Kurd állomás között szállítják az utasokat - közölte a Mávinform sajtóügyeletese az MTI-vel.

A katasztrófavédelem azt kéri, hogy mindenki figyelje a meteorológiai szolgálat figyelmeztetéseit, előrejelzéseit, lehetőség szerint senki ne parkoljon a viharos szélben fák alá, a közúton pedig a fasorok mellett is kellő figyelemmel közlekedjen. Ha leszakadt vezetéket vagy bajba jutott embert látnak, jelezzék azt a 112-es segélyhívón - olvasható a közleményben.

Mintegy négyszáz helyszínre kellett kivonulniuk a tűzoltóknak. A legtöbb beavatkozás Fejér, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron és Vas megyében volt, de a fővárosban is többször riasztották a tűzoltókat a viharos szél és a felhőszakadás miatt. Vas megyében, Kenéz településen egy lakóház tetejét rongálta meg a viharos szél, az épület lakhatatlanná vált, az ott lakók elhelyezéséről gondoskodtak - írta az OKF.

