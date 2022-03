A világ terített asztalánál – Halal konferencia, azaz hogyan törjünk be az iszlám piacra

Az itáliai stand olyan, mintha külön kiállítást rendeztek volna itt be a kisebb regionális élelmiszergyártók és soha nem hallott nevű szicíliai családi pincészetek. Kis tételben erjesztett prosecco-k, igazi pisztáciából készült fagylalt, tészták, amelyek nem is hasonlítanak a magyarországi hasonló nevű termékekre – no meg főzőiskola, naponta többször is.

Az olasz kereskedelmi kamara magyarországi tevékenysége az utóbbi időben megélénkült.

Olyan borok tucatjait lehet itt most megkóstolni, amelyeket soha nem forgalmaztak nálunk és talán nem is fognak.

A szállítás és más járulékos költségek sajnos feltornázták az árakat, mire ezek a termékek a magyar asztalra kerülnének. Kár pedig, hogy nincs egy megfizethető, eredeti olasz élelmiszereket kínáló szupermarket, csak méregdrága csemegebutikok.

A Halal konferencián az iszlám ételekről esik szó. Fotó: Depositphotos A Halal konferencián az iszlám ételekről esik szó. Fotó: Depositphotos

A vega és vegán élelmiszerek divatja tetőzni látszik – bár lehet, hogy 10 év múlva a jelenleginek is a többszörösére ugrik a gyártás. Sajnos, nem biztos, hogy ettől olcsóbbak lesznek a bizony ma még luxusnak számító termékek, hiszen a „normál” élelmiszerek ára is az egekbe szökik.

Természetesen a kiállításon nincsenek sehol kiírva az árak, ez a vásár elsősorban üzletembereknek, gyártóknak, nagy- és kiskereskedőknek szól.

Mint ahogyan nekik szól az az ötlet is, miszerint felvázolták, milyen is lesz a jövő üzlete. A Future Store Innovations stand (A pavilon AB1) 700 négyzetméteren mutatja be a legújabb kereskedelmi fejlesztéseket, termék innovációkat, és eladásösztönző megoldásokat a piac szereplői számára. A félóránként induló vezetett túra maximum 30 fős csoportokban látogatható.

Bár ma „nem divat” a hús, azért nem kevesen hoztak belőle nyers változatot és feldolgozottat is. Több látogató azon morfondírozott, hogyan lehet - nem mélyhűtve - elszállítani sok ezer kilométerről Kőbányára a nyers uruguayi marhaszegyet? Hogy mindennek mekkora a környezetszennyező vonzata – erre talán már kevesebben gondoltak.

A szintén nagyon kedvelt házi kolbászok és a kissé lenézett, praktikus, panírozott mélyhűtött baromfitallérok mellett felbukkant egy vállalkozás, amely arra kapott pénzt az Uniótól, hogy népszerűsítse itthon a bárányhúst.

Tény, hogy nem igazán népszerű húsféle ez nálunk, még húsvétkor is kevesen mernek belevágni a sütésébe, nem úgy, mint külföldön. A népszerűsítő ötlet jó, csak éppen nem fogja olcsóbbá tenni, az eddig is igen borsos árú báránycombot vagy karajt, arról nem beszélve, hogy sokan idegenkednek tőle.

Számos olyan terméket lehet itt a kiállításon megkóstolni, aminek nagy sikere lenne a kiskereskedelemben, csak az a kérdés, hogy milyen áron jutunk majd hozzá. Jellemző a mai viszonyokra, hogy nem a csokoládék vagy tokaji borok késztették csodálkozásra - és mobiltelefonnal való megörökítésre - a látogatókat, hanem a nagykereskedelmi áruház csodaszép zöldségei és gyümölcsei – ma ugyanis ezek az igazi luxustermékek.

A szervezők számtalan színes programmal ünneplik az ágazat talpon maradását és újjászületését – olvasható az ajánlóban. De a nézelődés mellett a szakemberek dolgoznak is majd, hiszen több előadás, workshop és konferencia is lesz. A Magyar Vendéglátók Ipartestületének (MVI) gyűlésén a téma mi más lehetne, mint a szakma aktualitásai. A Pannon Gasztronómiai Akadémia ugyanezt a kérdéskört járja körül, csak másként.

Izgalmas témával foglalkozik a Halal konferencia, amely az iszlám piacra való betörés esélyeit latolgatja. Szakemberek taglalják majd a fenntarthatóság kérdését, a csomagolóipar jövőjét, a marketingkommunikáció aktuális kérdéseit.