Aggasztóak a legújabb Covid-számok

Az elmúlt időszakban szokásos módon közzétette a Covid-járvány alakulásának heti adatait a kormányzati tájékoztató oldal. Az elmúlt egy hét alapján is az látható, hogy az újabb hullám lassan egyre magasabbra emelkedik, az aktív fertőzöttek száma több mint 7 ezres emelkedés már 28 510, miután a héten 14 402 új fertőzöttet igazoltak.

A kórházban kezeltek száma is meredeken emelkedik, a múlt heti 866-ról immár 1345-en szorulna kórházi ápolásra, ám közülük lélegeztetőgépen csak 19-en vannak. 54-en haltak bele az elmúlt hét napban a koronavírus szövődményeibe.

Kapcsolódó cikk Kórházi főigazgató: sok a fertőzött, de lélegeztetőgépre csak "elvétve" kerülnek betegek Wikonkál Norbert Miklós elmondta, hogy új ágyakat nyitnak a járvány erősödése miatt, de még nem "százas nagyságrendben".

Az oltási adatokból az vehető ki, hogy az eddig nem oltottak közül nagyon kevesen döntöttek a vakcina felvétele mellett, a héten beadott legtöbb oltást olyanok kapták, akik már korábban háromszorosan is oltva voltak, ám az újabb hullám híreire úgy döntöttek, a negyedik oltást is felveszik.

Az oltás lehetősége továbbra is nyitott mindenki számára, a házi- és gyermekorvosokon kívül a kórházi oltópontokra is lehet menni, ahol péntekenként előzetes időpontfoglalás nélkül is oltanak.