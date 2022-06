Atlétikai vb, sakkolimpia, EL-döntő, karate - jövőre is szépen költ a kormány sporteseményekre

A 2023-as költségvetési törvény fejezeti köteteiből kiderül, hogy pontosan mire és mennyit költ a költségvetés a tervek szerint 2023-ban a Magyarországon rendezendő, kiemelt sporteseménynek minősített rendezvényekre. A költségeket immár a Honvédelmi Minisztérium fogja állni, a tavalyi költségvetésben ezek a tételek még a Gazdaság-újraindítási alapnál szerepeltek.

Így nézhet ki majd a Nemzeti Atlétikai Központ - jelen állás szerint nagyjából 230 milliárd forintból. Illusztráció: Magyar Atlétikai Szövetség) Így nézhet ki majd a Nemzeti Atlétikai Központ - jelen állás szerint nagyjából 230 milliárd forintból. Illusztráció: Magyar Atlétikai Szövetség)

A listán messze a legnagyobb tétel az IAAF Atlétikai Világbajnokság, erre kereken 19 milliárd forintot különített el a kormány, ez minden bizonnyal csak a rendezés költsége, a Csepel-szigeten épülő Nemzeti Atlétikai Központ eredetileg 204 milliárd forintra tervezett (de azóta már idén áprilisban újabb 24,5 milliárddal megnövelt) építési költsége nem itt jelenik meg.

Jövőre Budapesten, a Puskás Arénában rendezik majd meg az Európa-liga 2022-2023-as kiírásának döntőjét is. Ehhez szerencsére nem kell új stadiont építeni, de 750 millió forintot így is el fog költeni a kormány a második legrangosabb európai kupasorozat döntőjére. Ehhez képest eltörpül a WTA Hungarian Grand Prix női tenisztornára szánt 43,1 millió forint.

Jóval többe fog kerülni viszont a WKF Felnőtt Karate Világbajnokság megrendezése, erre a jövő évi költségvetésben 2 milliárd forint van elkülönítve. Amikor Magyarország elnyerte a rendezés jogát, akkor még úgy tűnt, hogy a sportág a tokiói olimpián történő bemutatkozása után (itt Hárspataki Gábor révén egy bronzérmet szerzett a magyar küldöttség) akár a 2024-es párizsi olimpia programjában is szerepelhet, de a NOB azóta ezzel ellentétes döntést hozott, így az olimpiai részvétel tétje a tervekkel ellentétben nem fogja emelni a budapesti világbajnokság jelentőségét.

Pillanatkép a 2018-as WTF Karate-világbajnokságról - a sportág nem maradhatott az olimpiai programban. Fotó: WTF Pillanatkép a 2018-as WTF Karate-világbajnokságról - a sportág nem maradhatott az olimpiai programban. Fotó: WTF

A jövőre is gondolt a kormány, ugyanis több mint kétmilliárd forintot még később megrendezendő sporteseményekre is költ a 2023-as költségvetésből. Ezek közül a legnagyobb tétel a 2024. évi Sakkolimpia és a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) 2024. évi Kongresszusa, ennek budapesti megrendezése már jövőre 1,4 milliárdos kiadással fog járni. A rendezésről hozott 2021-es határozat alapján erre már tavaly is 134 milliót, jövőre pedig még nagyjából 4 milliárdot fog költeni a kormány. (Miközben a legmagasabban jegyzett magyar férfi sakkozó, Rapport Richárd a jövőben valószínűleg román szinekben fog versenyezni, mivel érzése szerint Magyarországon nem kap elegendő anyagi támogatást.)

Elmegy 300 millió forint a 2024-es Ritmikus Gimnasztika Európa-bajnokságra is, és miközben éppen zajlik a Fukuokától átvett vizes világbajnokság, azért a 2024-es rövidpályás úszó-világbajnokság előkészítésére is elkölt a kormány 184,8 millió forintot, a 2027-es vizes világbajnokságra pedig már most elmegy 167,6 millió.

A sporteseményekre fordítandó összegeket tartalmazó táblázat a költségvetési törvényhez csatolt fejezeti kötetből. Forrás: parlament.hu A sporteseményekre fordítandó összegeket tartalmazó táblázat a költségvetési törvényhez csatolt fejezeti kötetből. Forrás: parlament.hu

Összességében a tavalyi költségvetésben ilyen célokra elkülönített 10,1 milliárd után 2023-ra 29,6 milliárd forintot irányzott elő a kormány Kiemelt Nemzetközi Sportesemény Stratégia és sportesemény pályázatok, valamint kiemelt hazai rendezésű sportesemények támogatására.