Az Orbán-rendszer lényegét tükrözik a milliárdos Kisfaludy-pályázatok - A hét videója

A Magyar Turisztikai Ügynökség által indított, összesen legalább 300 milliárd forintos Kisfaludy hotel- és panziófejlesztési program legnagyobb milliárdos nyertesei kormányközeli tulajdonosi körhöz köthetők. Stadionok után már szállodákban is utazik a NER.

